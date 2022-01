Alle i håndboldherrernes landsholdstrup er testet negativ for coronavirus, efter at målmand Jannick Green mandag fik positivt testsvar.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbunds kommunikationsafdeling, skriver Ritzau.

Jannick Green er også blevet testet igen tirsdag, og desværre er målvogteren testet positiv endnu engang.

Begge tests har været de såkaldte pcr-test, og ifølge TV 2 Sport går overvejelserne i landsholdslejren nu på, om man vil vente på, at Jannick Green bliver klar igen eller kalde en ny spiller ind inden EM i Ungarn.

Landsholdsspilleren Johan Hansen fortæller til TV 2 Sport, at den positive test har betydet, at de er blevet endnu mere påpasselige i den danske lejr. For eksempel er der ikke de vilde aktiviteter i fællesrummet.

»Vi prøver at skabe stemning i truppen ved at være sammen i det private, men vi er bare lidt mere nervøse omkring det. Det er lidt anderledes, men vi håber på at fortsætte stimen fra dagens test, som var rigtig god. Vi må tage en dag ad gangen,« fortæller Johan Hansen.

EM i Ungarn starter i næste uge, hvor Danmark den 13. januar skal spille første kamp mod Montenegro.

Herefter venter Slovenien og Nordmakedonien i den indledende pulje.

Inden da venter der to testkampe mod Norge. Den første bliver spillet torsdag, mens den anden kamp bliver spillet lørdag den 8. januar.