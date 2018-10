Med en scoring med fem sekunder tilbage af kampen sikrede Silkeborg-Voel sig fredag sejren over Randers HK.

Silkeborg. Der var midtjysk midteropgør i den danske dameliga i håndbold, da Silkeborg-Voel fredag tog imod Randers HK på hjemmebane.

Kampens resultat afspejlede dog ikke de to holds placeringer i ligaen. For Silkeborg-Voel, der før kampen indtog ligaens niendeplads, vandt nemlig 27-36 over Randers, der lå placeret som nummer otte.

Randers var fra starten af kampen i kontrol og førte med 8-6 midtvejs i første halvleg. Camilla Dalby havde på daværende tidspunkt stået for halvdelen af udeholdets mål.

Randrusianerne havde ved pausen udbygget føringen til tre mål og kunne gå i omklædningsrummet foran 14-11.

Efter pausen fik Silkeborg-Voel udlignet udeholdets føring og endda bragt sig foran, inden Randers' Julia Eriksson med en scoring gjorde det til 20-20 med et kvarter tilbage.

Det endte med, at kampen skulle afgøres til allersidst.

Med halvandet minut tilbage af kampen udlignede Randers' Nina Müller til 25-25 efter en kontra, men Rikke Iversen kunne 30 sekunder senere gøre det til 26-25 til Silkeborg-Voel med et minut tilbage.

Randers formåede ikke at score på det efterfølgende angreb, og Silkeborg-Voel tog en timeout med 15 sekunder tilbage.

Jane Schumacher gjorde det derefter til 27-25 med fem sekunder tilbage, og så betød Nina Müllers reducering lige efter ikke så meget, da tiden straks efter løb ud.

Hjemmeholdets Susann Müller blev med ni mål kampens topscorer.

Med sejren rykker Silkeborg-Voel to pladser op i ligaen, så holdet nu ligger nummer syv.

Randers overtager Silkeborg-Voels plads som nummer ni.

/ritzau/