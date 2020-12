Der var god stemning efter den danske sejr over Sverige fredag aften.

Men det var der også allerede inden kampen.



Normalt er det koncentrerede ansigter, der toner frem, når man ser spillerne i øjnene under nationalsangen, men da tv-kameraerne panorerede hen over spillerne, spredte der sig store grin og højlydt latter blandt de danske håndboldkvinder.

Og årsagen var egentlig ret simpel. Der var én, der havde glemt teksten til den danske nationalsang. Synderen var Louise Burgaard.

Louise Burgaard var synderen under nationalsangen. Hun glemte lidt af teksten. Foto: Henning Bagger Vis mere Louise Burgaard var synderen under nationalsangen. Hun glemte lidt af teksten. Foto: Henning Bagger

»Jeg har sunget nationalmelodi omkring tre millioner gange, og jeg sang så forkert. Det kan jo ske. Det er godt med sådan et lille grin, inden man skal ind og lave noget rigtig seriøst,« siger Louise Burgaard til TV 2 Sport.

Om Burgaard leverede en tiltrængt distraktion for spillerne, skal være usagt, men ikke desto mindre leverede Danmark efterfølgende en fin præstation mod Sverige, der blev besejret efter et højspændt drama med 24-22.

Det var den første kamp i mellemrunden, og sejren giver dermed stadig Danmark mulighed for at nå en EM-semifinale. Opskriften her til er ret simpel. Det kræver sejr over Spanien søndag aften, mens også Rusland skal besejres tirsdag.

B.T.s sportskommentator spår danskerne fine muligheder for at få en 'finalekamp' mod Rusland med en sejr over Spanien søndag. Også selvom den spanske spillestil måske ikke ligger så godt til den danske spillemåde.

»Når det er sagt, så er Spanien ikke helt så stærke som ved sidste års VM, hvor holdet kom i finalen. Derfor skal der være fornuftige muligheder for at sikre sig endnu sejr og dermed en altafgørende kamp mod Rusland om en plads i semifinalen.«

»Der er i hvert fald ingen tvivl om, at selvtilliden på landsholdet har fået et gevaldigt løft efter den måde, som Sverige blev besejret på. Nu bliver det så spændende at se, om det var en engangsforestilling eller et tegn på nye tider,« skriver han i sin klumme.

Du kan følge kampen mod Spanien i B.T.s liveblog fra cirka 19.30 søndag.