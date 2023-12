Han var godt tilfreds. Andet ville også være svært, for Danmark er i VM-kvartfinalen.

Det er et faktum efter en god præstation på 32-22 over polakkerne i Jyske Bank Boxen i Herning.

Men der var et øjeblik kort inden pausen, at Jesper Jensen en meget sjælden gang blev fanget med bandeord i munden på tv.

Det skete i timeouten i slutningen af første halvleg, for budskabet var 'kom nu lidt mere, for helvede'. Og det virkede.

»Jeg ærgrede mig lidt over, at vi spillede os til virkelig gode chancer i angrebet uden at udnytte det. De får fem udvisninger i første halvleg, og jeg synes bare, vi ikke fik kapitaliseret nok på det.«

»Kunne vi bare finde momentum og være mere kyniske, det manglede vi lidt i første halvleg. Men alt i alt var vi glade for, vi kom med mere fysik i første halvleg. Det gjorde også, vi slog dem på overskud efter pausen.«

Det virkede, skal du bande lidt mere i timeouts?

»Naaah, jeg tror også, vi får snakket om det i pausen. Vi kaldte det individuelle ups'ere. Vi brænder et par straffe, misser nogle indløb, laver nogle småting undervejs. Der var lidt individuelle fejl over en meget flot kollektiv præstation,« siger han med et smil.

Mandag møder Danmark Tyskland i en gruppefinale, der afgør, hvem der går videre til kvartfinalerne som etter.

Søndag møder Norge og Frankrig hinanden, og det resultat bliver afgørende for, hvem Danmark møder i en eventuel semifinale.

Men landstræneren spekulerer ikke i andet end en sejr over Tyskland.

»I kommer ikke til at høre mig sige, at vi sparede nogen, hvis vi taber til Tyskland. For det gør vi ikke. Det er klart, hvis der er nogen, der mærker noget eller er skadede, så tager vi dem ud, men ellers går vi all-in uanset hvad.«

