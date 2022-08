Lyt til artiklen

Han var egentlig gået på pension, men et attraktivt job har sendt Jan Pytlick tilbage i manegen.

Den tidligere mangeårige landstræner for håndboldkvinderne er efter et halvt år uden job blevet lokket af et job i Saudi-Arabien hvor han skal træner herrelandsholdet.

»Jeg tænkte, at det kunne være sindssygt spændende og en stor udfordring at komme til en anden kultur og andre måder at gøre tingene på,« siger Pytlick til TV 2 SPORT, som afslører nyheden.

Jan Pytlick har fået en etårig kontrakt med Saudi-Arabiens håndboldforbund.

Det er blandt andet udsigten til at stå i spidsen for et landshold til herre-VM til januar, som har lokket 55-årige Pytlick til at takket ja til jobbet, sige rhan til TV 2 SPORT.

Den rutinerede håndboldtræner blev i november sidste år fyret i Sønderjyske efter svingende resultater i herreligaen.

Siden meldte han ud, at han agtede at stoppe som træner, men den beslutning er nu ændret til fordel for et håndboldeventyr i ørkenstaten.

Jan Pytlick blev landskendt, da han omkring årtusindeskiftet førte damelandsholdet frem til to OL-titler og en EM-titel. De senere år har han slået sine folder inden for klubhåndbolden.