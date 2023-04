DHF bringer lørdag en kæmpe nyhed.

Landstræner for herrernes håndboldlandshold Nikolaj Jacobsen har nemlig forlænget sin aftale, så han nu har en giga-kontrakt, der løber helt ind til 2030.

Jakobsen har været landstræner siden 2017, og indtil videre har samarbejdet været enormt succesfuldt, da det blandt andet er blevet til tre VM-medaljer i træk.

Og det er ikke noget, man bliver træt af, siger landstræneren i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig glad for mit job i Dansk Håndbold Forbund. Jeg har nogle fantastisk dygtige spillere, jeg får lov at træne, og så har jeg også en virkelig god stab, som jeg er vanvittig glad for at arbejde sammen med. Så det gør det sjovt at møde ind i landsholdslejren hver gang,« siger han og tilføjer om kontraktens lange varighed.

»Det har været vigtigt for mig. For det giver en sikkerhed og betyder, at jeg ved, hvad jeg skal de næste mange år.«

Opdateres..