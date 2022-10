Lyt til artiklen

»Ja, det er fra vores Kiel-kamp i søndags. Jeg tror, det er Magnus Landin, men han siger, det ikke er ham, der har gjort det,« siger Mathias Gidsel med et smil.

Landsholdskometens ansigt er prydet af en ordentlig rift fra Bundesliga-kampen med Füchse Berlin.

Skiftet fra danske GOG til den tyske hovedstad har ikke kun været et klubskifte for den 23-årige højreback.

Det er også et skift til en ny galakse, hvor han får fysiske tæsk – selvfølgelig i overført forstand – som aldrig før.

Mathias Gidsel fremviser sin rift. Foto: Frederik Gernigon

»Selvfølgelig kan jeg mærke, at der bliver gået meget hårdt til mig. Jeg kan mærke, at det har været fokus for mange af holdene, og det kan jeg også høre, når jeg snakker med dem, der skulle være mine venner. At de også har snakket om, at Mensah, som er min modstander på klubhold, men holdkammerat her, skal nakke mig en gang imellem.«

Ømheden i kroppen er en helt anden efter en kamp i Bundesligaen, erkender Mathias Gidsel.

Til gengæld har han selv gennemgået en vild forvandling de seneste år.

»Fysisk synes jeg, at jeg er vokset. Jeg er blevet bedre til at stå i forsvaret, er bedre i angrebet, fordi jeg rent fysisk kan trykke noget mere. Og i øvrigt føle mig hurtigere, stærkere, kan hoppe højere. Alle de fysiske parametre er bare blevet bedre,« siger Mathias Gidsel.

»Jeg begynder at vokse lidt ud af, heldigvis. Det er rart.«

For det har været et af de allerstørste problemer for Mathias Gidsel – at tage på.

Længe måtte den talentfulde spiller kæmpe med en spinkel krop.

»Jeg spillede VM, OL og EM på 12 måneder. Det var rigtig hårdt for kroppen og kiloene. Det er et stort issue for mig. Men når jeg har tid, som jeg eksempelvis havde i sommerferien og med denne her skade, så gælder det om at få så mange kilo på som muligt,« siger spilleren med henvisning til en korsbåndsskade, der holdt ham ude fire måneder i foråret.

Når man ser på billeder af Mathias Gidsel, er forskellen på hans kropsbygning ikke svær at få øje på.

Faktisk er den tværtimod ret vanvittig.

»Der er også en del kilos forskel på de to billeder, tror jeg,« siger han om ovenstående billede og et nyt, hvor han spiller i Füchse Berlin.

»Kilowise er jeg ved at være dér, hvor jeg skal være. Nu må jeg se, om jeg kan bibeholde det. Når man spiller 80 kampe om året, så er det svært at bibeholde en vægt på 93 kg. Det har været den største udfordring for mig at komme herop, fordi jeg har svært ved at tage på, men også fordi jeg taber mig rigtig meget under slutrunder og sæsoner.«

Hemmeligheden har ifølge danskeren været den rigtige kost – men han er også begyndt at møde ind før alle andre for at sørge for, at kroppen er i topform.

»Jeg møder altid til træning en halv time før alle andre for at træne knæet. Biceps har jeg også stort fokus på, fordi det ser lidt godt ud,« siger han kækt.

Mathias Gidsel blev kåret til kampens spiller i Danmarks storsejr over Spanien onsdag.

Søndag skal håndboldherrerne møde Sverige.