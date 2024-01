Mathias Gidsel er ikke som mange andre på en håndboldbane.

I øjeblikket er den danske landsholdsspiller brandvarm ved EM for Danmark, men han har også en helt unik fritidsinteresse, når han holder fri fra sin sport.

Han elsker nemlig møbler. Især dem af træ. Og så skal de helst være danske.

Interessen har endda taget så meget til, at han fik mulighed for selv at være med til at designe en lænestol, der nu står derhjemme.

Det er denne stol, Gidsel har været med til at skabe. Foto: Foto: Noyer Vis mere Det er denne stol, Gidsel har været med til at skabe. Foto: Foto: Noyer

Det kom i stand via den tidligere håndboldspiller Pelle Larsen, hvis bror Janus er manden bag møbelfirmaet Noyer. Og hvor Larsen selv er salgschef.

»Da muligheden opstod, tænkte jeg, det kunne være vildt spændende, fordi jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at lave et møbel. Men det var sjovt at få lov at være en del af det og så få et produkt til allersidst, som jeg kan sige, jeg har været med til at skabe,« siger Gidsel til B.T. og fortsætter:

»Jeg har altid haft en interesse for danske klassikere. Heriblandt møbler - især træmøbler. Håndbold er en lille verden, og min familie kendte Pelle Larsen, som jeg kom i kontakt med. Og så står der en flot lænestol fra Noyer i Berlin, som jeg har designet og som pynter rigtig godt derhjemme,« lyder det fra den danske stjerne.

Generelt er der god mulighed for at spæde til interessen i den tyske hovedstad, men Gidsel holder sig til sine rødder.

Janus Larsen og Gidsel i snak omkring stolen. Foto: Foto: Noyer Vis mere Janus Larsen og Gidsel i snak omkring stolen. Foto: Foto: Noyer

»I Berlin kan man nok finde noget lidt mere flippet møbelsortiment. Jeg har meget dansk, og min famiilie synes, jeg har for meget dansk. Men jeg er stolt af at være dansker i Berlin, og jeg viser med glæde, at der bor en dansker i min lejlighed,« siger han.

Om søndagen i Berlin kan man da også ofte spotte den danske stjerne på byens mange loppemarkeder, men lige nu kæmper han med at finde guldet.

»Det er godt nok sjældent, jeg finder noget. Det passer ikke lige ind til Noyer og B&O og alt det andet derhjemme. Det er sjovt at kigge, og det er nok også dér, at interessen vokser,« forklarer Gidsel.

Han og Danmark møder Norge søndag 20.30 i en potentielt altafgørende kamp for en dansk EM-semifinale. Og ja, du kan selvfølgelig følge kampen før, under og efter her på bt.dk.