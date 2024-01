Endnu et vildt år.

Det er de første ord, Mathias Gidsel bruger om sit 2023.

Han har været skadefri et helt år. Ingen håndboldpauser. Og så har glæden i Berlin fået et 'nøk op', for nu er han faldet ekstra godt til.

»Det har fjernet en stor del af stressen, at det er svært at flytte til en storby. Jeg har nydt det og været glad gennem hele året. Jeg håber, 2024 bliver bare halvt så godt,« smiler han.

Gidsel elsker den tyske storby, som han har boet i halvandet år. Men det har været en omvæltning, efter han i sommeren 2022 skiftede fra GOG til Füchse Berlin.

»En ting er, man lige skal lære det hele. Jeg kommer fra otte år i GOG og har lært en måde at gøre det på. Hvordan det fungerer i Danmark og så til Tyskland, hvor det er en lidt anden måde, selvom det er vores naboer,« siger Mathias Gidsel og fortsætter:

Mathias Gidsel spiller i Füchse Berlin til hverdag. Foto: Sascha Klahn/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel spiller i Füchse Berlin til hverdag. Foto: Sascha Klahn/AP/Ritzau Scanpix

»Kulturen og menneskerne er lidt anderledes. Selvfølgelig sproget. Alt er bare nyt, stort og svært som udlænding i Tyskland,« siger GIdsel, der er kommet på plads nu.

»Det har lettet trykket og frustrationerne, nu glider det i hverdagen.«

Han er en spasmager. Ironisk og sarkastisk. Og det var blandt andet dér, han oplevede en forskel på menneskerne og den kultur, han rykkede til.

»Jeg tror lige, de skulle bruge nogle måneder på at forstå, om jeg mente de ting, jeg sagde eller var sarkastisk. Det er jo helt naturligt, at mennesker bare er forskellige og lige skal lære hinanden at kende. Det samme skulle jeg med min træner,« siger Gidsel og fortsætter:

»Vi skulle også lige lære hinanden og samarbejdet at kende. Det havde vi nogle problemer med sidste år, fordi jeg havde været vant til en anden måde, og han var nok også vant til, folk gjorde det på andre måder. Det samarbejde fungerer meget bedre nu samtidig med, at jeg og klubben fungerer bedre. Det har været dejligt,« siger landsholdsspilleren.

Den største omvæltning for ham var at stå alene med tingene. Han har været vant til at have sine forældre. Kende tingene i Danmark, til at stå med alt selv.

»Det var svært i starten, nu er det ikke svært. Når radiatoren går i stykker, ringer jeg og får det fikset. Det er alle de småting, man ikke gider bøvle med, der er nemme nu. Det har bare gjort hverdagen mere bekymringsfri, og jeg kan fokusere på at spille håndbold og opleve Berlin. Det synes jeg, jeg har fået meget mere ud af her i 2023,« siger han.

Alligevel er det begrænset, hvor meget han egentlig laver udenfor banen. For der har været tryk på i klubben. De har været meget afsted det sidste halve år, der har været lidt flere rejser.

Mathias Gidsel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selvom han har nydt sit lokalområde og brugt cafeer og restauranter, har han også skullet slappe af for at passe på sig selv. Men han elsker Berlin og den frihed, det giver ham som person.

Og de sidste mange måneder hvor han er faldet langt bedre til, er også en stor del af forklaringen på, hvorfor han spiller så godt i denne sæson, tror han selv.

»Jeg har ikke lagt skjul på, Berlin har været godt for mig personligt. En ting er spillemæssigt og at være i Bundesligaen men også på det mentale og personlige plan. Jeg har det godt med at bo der, blende lidt ind i mængden af 4 millioner mennesker og den frihed, det giver,« siger Mathias Gidsel, der tidligere ikke har lagt skjul på, hvordan den pludselig store opmærksomhed hjemme i Danmark var voldsom.

»Jeg tror, det også afspejler sig på banen. Jeg har en enorm glæde ved at gå på arbejde, fordi jeg udenfor banen er enormt glad. Sådan tror jeg, jeg er bygget op – jeg er drevet af glæden udenfor og ikke resultater og energi,« siger han.