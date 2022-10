Lyt til artiklen

Det var som forventet en slem skade, som den danske superstjerne Mathias Gidsel pådrog sig i testkampen mod Sverige.

Gidsels tyske arbejdsgiver Füsche Berlin skriver på deres hjemmeside, at der er dårlige nyheder at berette om, hvad angår 23-årige Mathias Gidsels håndskade.

Tyskerne skriver nemlig, at en scanning viser, at Gidsel har pådraget sig en knoglen i tommelfingeret, og at han også har beskadiget et ledbånd på venstre hånd, der også er den, som den danske stjerne kaster med.

Skaden holder Mathias Gidsel ude i minimum 10 uger, og det vil derfor være tvivlsomt, om han bliver klar til VM i januar.

Füsche Berlin oplyser, at Gidsel dog slipper for en operation.

»Tabet gør selvfølgelig ondt på os, selv om vi har en bred trup. Vi må give Mathias tiden til at komme endnu stærkere tilbage,« siger direktør i Füchse Berlin, Bob Hanning.

Klubben meddeler, at der vil blive foretaget ugentlige undersøgelser af Mathias Gidsel, og at han skal scannes igen om cirka tre uger.

Skaden kommer på et tidspunkt, hvor Mathias Gidsel har været flyvende i den tyske Bundesliga, hvor han har leveret den ene pragtpræstation efter den anden siden hans skifte fra GOG i sommer.

VM-slutrunden begynder 12. januar, og Danmark – og muligvis også Mathias Gidsel – skal i aktion 13. januar. Danmark spiller sine VM-kampe i Sverige, der deler værtskabet med Polen.