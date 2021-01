Unge Mathias Gidsel spillede en hovedrolle i dramaet mod Egypten.

Med få sekunder tilbage af anden omgang af den forlængede spilletid tog han bolden i hånden og trykkede af mod de fremstormende egyptere.

Det skulle vise sig at blive et klogt træk. Rigtig klogt.

For da Gidsel fyrede bolden af, sikrede han Danmark muligheden for at sende kampen videre til straffekastkonkurrence.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Egypterne fik rødt kort, mens Danmark blev tilkendt et straffekast. Her udlignede Magnus Landin – og så var Danmark i live igen.

Takket være Gidsels hurtige beslutning.

»Jeg når faktisk at brokke mig over, at de begynder at gå frem. Men så tænker jeg, at jeg skal huske at skyde, for ellers vil de nok bare fløjte dem tilbage. Det er ren og skær instinkt, at jeg lige husker mig selv på det. Jeg ved ikke, hvorfor de ville gå så langt frem på mig, når jeg har skudt en gang udefra i den her slutrunde,« griner han.

Selv nåede Gidsel både at tro, at Danmark var ude – for så at skifte mening igen.

»Der ryger mange tanker igennem hovedet. Det var en rutsjebanetur. Er man ude? Er man inde? Jeg tænkte flere gange, at vi var på vej ud. Det er en kæmpe drøm at være her og komme i semifinalen. Og nu var man på vej ud. Det er en total mental udfordring midt i kampen. Men man er oplært til de her situationer, så slår man lidt hjernen fra og spiller håndbold. Instinkterne bar mig lidt igennem den forlængelse,« siger han.

21-årige Mathias Gidsel regnede ikke med, at han overhovedet skulle være med til VM for bare et halvt år siden. Men på rekordtid er han blevet en essentiel del af det danske landshold på højre back.

På fem år har han gennemgået en helt vanvittig fysisk udvikling, der i sidste ende bragte ham på landsholdet.

»Nu skal jeg lige fordøje den kamp (mod Egypten, red.). Det var noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Skal det være sådan hver gang, jeg er med, så får jeg godt nok dårlige nerver. Hold da op, det var vildt. Men jeg glæder mig helt vildt meget til semifinalen, det havde jeg ikke turdet drømme om for et halvt år siden.«

Fredag klokken 20.30 fortsætter drømmen for Gidsel og resten af landsholdet, når Spanien venter i VM-semifinalen.