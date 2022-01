Mathias Gidsel skal spille med smerter resten af EM – men han er vant til den hårde behandling.

Det danske stjernefrø sad over i den sidste gruppekamp mod Nordmakedonien, hvor reserverne fik chancen.

Mod Slovenien fik han et hårdt slag omkring maven og ribbenene. Så hårdt, at han ikke har trænet siden, og det har skabt panderynker i den danske lejr.

»Det er stadig ømt i min maveregion, og det kommer det nok også til at være i resten af turneringen. Det var måske et lidt større slag, end jeg lige havde forventet i første omgang. Men det går bedre end dagene efter kampen, hvor det var svært at komme op af sengen,« siger Gidsel til B.T.

Mathias Gidsel ømmer sig på bænken i slutningen af EM-kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15. januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel ømmer sig på bænken i slutningen af EM-kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15. januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Siden højre backen slog igennem for det danske landshold sidste år under det danske VM-guldtogt i Egypten, har han lagt mærke til, at der bliver gået hårdere til ham.

Modstanderne prøver at intimidere ham med fysisk spil. Men det giver han ikke meget for.

»Jeg har oplevet det i højere grad på landsholdet, men det er også det samme i den hjemlige liga og i Europa med GOG. Folk prøver at kyse mig på den måde. Det er ikke noget, jeg altid synes, de er lykkedes med. Tværtimod har det fået mig op at ringe, hvis jeg skulle være faldet i søvn i kampen. Det er ikke noget, der påvirker mig. Det er kun fedt, at de går lidt ekstra til mig. Så kan jeg trække lidt flere tominuttersudvisninger, siger han med et smil.

Den danske landsholdsspiller er dog lykkelig over, at det har været muligt at få en pause. Danmark var allerede videre inden mandagens kamp, og det har givet tiltrængt hvile for Gidsel.

Gidsel sad over i kampen mod Nordmakedonien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Gidsel sad over i kampen mod Nordmakedonien. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var en lille gave sendt fra himlen, at vi havde de dage, for ellers tror jeg, det havde været svært,« siger han ærligt og fortsætter:

»Det er ikke nemt i forhold til, at håndbold er en kontaktsport; man får en del slag gennem en kamp. Også i maveregionen. Jeg håber, det bliver bedre, og jeg har heldigvis et par dage endnu at løbe på, inden vi skal i kamp,« siger Gidsel, der har holdt sig helt i ro og fået behandling.

»Så må vi se, om jeg skal træne i morgen (onsdag, red.) Jeg tror, vi skal ud og teste det af, hvor slemt eller hvor godt det egentlig er. Jeg har givet kroppen helt ro til at komme sig efter slaget. Jeg er sikker på, det ikke er så slemt. Intet er brækket i ribbenene. Vi må se, om det gør ondt – eller om det overhovedet gør ondt,« siger han og beroliger de bekymrede danske fans.

»Det er ikke første gang, jeg går ind til en kamp, hvor jeg ikke synes, at kroppen lige har det så godt. Det skal nok gå. Det gode er, at når du først er i kampen, plejer adrenalinen at tage over. Det er jeg ikke nervøs for,« siger han og tilføjer:

»Det eneste, jeg kan være bekymret for, er dagene mellem kampene. Jeg ved ikke, hvordan kroppen reagerer de næste dage. Hvor modtagelig den er over for slag. Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg vil gøre meget for at komme igennem en slutrunde,« slutter Gidsel.

Gidsel og resten af landsholdet har indtil torsdag at hvile sig i. Her spiller man sin første kamp ved mellemrunden, der afgør, om Danmark skal spille med om medaljer ved EM.