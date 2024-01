Beskeden fra Mathias Gidsel er klar.

Det kommer til at kræve 'en mandfolkepræstation' at slå Frankrig i EM-finalen.

»De har en selvtillid, der ikke kan matches. De har den franske arrogance, en fortjent arrogance. De er så dygtige og skarpe på alle spillets facetter, og vi har altid drabelige finaler mod dem.«

»Finaler har altid deres eget liv, vi så også mod Sverige, hvor hurtigt de kom ud, tabte anden halvleg og endte alligevel med at vinde. Det er også fransk klasse, som mange ikke har. Det bliver en svær kamp, men vi har heldigvis god erfaring fra sidste år,« siger Gidsel med henvisning til sidste års VM-finale.

Her var det – også – Danmark og Frankrig, der mødte hinanden i Stockholm, hvor Nikolaj Jacobsens mandskab tog guldet for tredje gang i træk.

Men det betyder bestemt ikke, franskmændene skal undervurderes.

Det gør landsholdet heller ikke. For de er uhyre bevidste om den kvalitet og den stjerneparade, der venter.

»De har noget specielt over sig. Den franske stolthed, brystet fremme, de tager nogle gange hovedløse beslutninger men også geniale beslutninger, hvor man tænker: 'Hvordan fanden skal man dække det op?' Nogle gange kan man ikke dække det op, andre gange lykkes det ikke så godt for dem,« siger Mathias Gidsel og tilføjer:

Mathias Gidsel og resten af landsholdet slog Frankrig i VM-finalen i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mathias Gidsel og resten af landsholdet slog Frankrig i VM-finalen i 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi er to hold, der minder meget om hinanden både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, det skal nok gå i nul, men hvem kan straffe på de syv-otte fejl, der sker? Det bliver en kæmpe nøgle, og jeg håber, vi med vores kontraspil er det bedste hold der.«

Mens landsholdet de seneste år har redet på en verdensmesterbølger, står det anderledes til med EM-guldet.

For her skal tiden skrues helt tilbage til 2012 for at finde seneste danske sejr ved et europamesterskab.

Derfor er det også stort for Mathias Gidsel at være blandt årets finalister.

»Det betyder også meget. Det betyder lidt, vi ikke har vundet den i så mange år og lige kan markere, vi også godt kan være europamestre. Så er struktursnakken også færdig, om nogle strukturer passer bedre eller ej,« griner Gidsel og tilføjer:

»At stå her i hallen og kunne fejre et europamesterskab ville være en drøm.«

Danmark og Frankrig spiller EM-finale søndag klokken 17.45.