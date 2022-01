Bolden var på danske hænder. Med muligheden for at udligne. 20 sekunder igen. Gidsel smed bolden ind i franske parader. OL-finalen afgjort i fransk favør.

Mathias Gidsel har haft et vanvittigt 2021. Fra ukendt stjerne til stor landsholdsprofil. VM-guld, OL-sølv, en titel som MVP og et helt uhørt gennembrud.

Et år, han selv siger, han næppe kommer til at opleve igen.

Men der var også øjeblikke, der sætter sig på nethinden, som er langt væk fra jubelrus. Øjeblikke, man husker, fordi det gjorde ondt. Og det gjorde ondt på Gidsel i OL-finalen i de døende sekunder.

Det er et øjeblik, han har brugt i sin vilde fremdrift som håndboldspiller, selvom det ikke er et øjeblik, han har det helt store lyst til at gense.

»Jeg har brugt det som læring og tænkt over, hvilke mekanismer der var i spil dér. Jeg har ikke set det så meget. Det er nok ikke en kamp, man smider på fredag aften,« siger Mathias Gidsel til B.T. og fortsætter:

»Men jeg har ikke bare ladet det forsvinde, jeg har brugt det og prøvet at lære af det,« lyder det.

Gidsels fart mod stjernerne hænger unægteligt sammen med hans kompromisløsestil, hvor han gang på gang kører på sin modstander. Og brænder han et skud, skyder han igen. Det er frygtløst. Ligesom i OL-finalen. Det handler om at turde, mener han selv.

»Det kan komme ske igen, at jeg står i sådan en situation. Eller dét kommer til at ske igen. Og når det sker, er jeg forhåbentligt blevet klogere. Det er ikke, fordi jeg gjorde noget forkert i den situation mod Frankrig. Jeg tog en chance, som ikke gik. Det sker hele tiden i håndboldkampe. Men som alle håndboldspillere tænker jeg over tingene og lærer af det,« slår Gidsel fast.

Sammen med resten af det danske landshold er den danske højre back nu klar til mellemrunden ved EM, hvor Danmark har alle muligheder for at nå langt..

»Vi er kommet godt i gang. Vi er allerede nået længere ned i 2020. Det er første skridt. Jeg synes, at vi især i anden halvleg af Slovenienkampen så, hvor gode vi er. Vi er kommet godt aafsted Ingen store skader, alle er friske, og nu glæder vi os til at skifte scenen med en stor hal i Budapest med forhåbentligt lidt ekstra danske tilskuere. Vi kan kun vente og glæde os til den første kamp,« siger Gidsel.

Og den kamp spilles på torsdag.