Den danske håndboldstjerne Mathias Gidsel har netop gjort comeback på håndboldbanen og kæmper for at blive toptunet til VM i januar.

Men der var en periode, hvor han var overbevist om, at den skade, han pådrog sig i oktober i sin tommelfinger, ville koste ham slutrunden.

Han blev rådet til ikke at blive opereret i håbet om, at ledbåndskapslen i fingeren ville hele naturligt – men han holdt vejret i den første tid.



»Så de første uger var lidt nervepirrende, fordi vi skulle se, om det kunne hele naturligt. Hvis det ikke kunne det, skulle jeg opereres, og så vidste jeg godt, at der ikke var noget, der hed VM, siger Mathias Gidsel til TV 2 SPORT og fortsætter.

»Jeg blev meget nervøs, og alle ved godt, at det største, man kan som håndboldspiller, er at være med landsholdet. Da jeg lige fik skaden, tænkte jeg med det samme, at jeg var ude af VM.«

I weekenden var han dog tilbage på håndboldbanen for første gang siden oktober for sin klub Füchse Berlin.

Snart udtager landstræner Nikolaj Jacobsen VM-truppen, hvor Gidsel højst sandsynligt er med.

Gidsel blev skadet under EM tilbage i januar, hvor han fik en korsbåndsskade i bronzekampen mod Frankrig, der holdt ham ude i næsten et halvt år.