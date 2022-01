Manchester United-legenden Alex Ferguson var kendt for 'hårtørren'. En skideballe, der fik spillernes hår til at blafre.

Og det er ingen hemmelighed, at landstræner Nikolaj Jacobsen også selv bærer rundt på en Remington. For det er langt fra et nyt syn at se ham give en god, gammeldags skideballe.

Det måtte den danske stjerne Mathias Gidsel sande, da han fik landstrænerens vrede at føle efter første halvleg.

»Jeg dækkede ikke godt nok op i det sidste angreb. Jeg sløsede lidt for meget med det, der var min opgave. Og så er det klart, man lige skal have det at vide. Sådan er vores landstræner,« siger Gidsel om situationen og fortsætter:

»Det er ikke første gang, jeg prøver det. Og det er nok ikke sidste gang. Det er helt fair. Det var en fair skideballe over for en dårlig forsvarsaktion. Det går nok,« smiler han.

Gidsel glæder sig over den vigtige 27-25 sejr, hvor han for første gang fik prøvet kræfter med et publikum af den størrelse, der var til stede i MVM Dome i Budapest.

»Det var en fed kamp at spille. Det var en fantastisk kulisse. Det er første gang, jeg prøver at spille med så mange tilskuere. Godt nok var de kroatiske, men der var vanvittig stemning. Det var mere, end man kunne drømme om, da man vågnede i morges,« siger Gidsel.

Danskerne fik undervejs tørre, fysiske tæsk af de kroatiske forsvar.

»Det var en hård kamp. Kroatien var virkelige aggressive. Det var noget af det mest aggressive, jeg har prøvet. Jeg synes, vi vinder mange af vores dueller i første halvleg, men så snart vi slipper bolden, står der kroatere over det hele. Vi skulle finde en måde at få det ud af dem på, derfor var det rimeligt heldigt, vi havde 7 mod 6 i baglommen. Det blev vores livredder,« siger Gidsel, der ikke mærkede meget til, om kroaterne gik ekstra meget efter ham i kølvandet på den skade, der har drillet ham under EM.

»Det kan godt være, de var ude efter mine ribben, men hvis de var det, ramte de ikke særligt godt. Men de spillede hårdt og aggressivt. Det var en fed kamp at spille, og det var fedt at se, hvordan vi reagerede i sådan en tæt kamp, der var svær for os,« siger han.

Danmark møder mandag Holland i den næstsidste mellemrundekamp.

