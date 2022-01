Mathias Gidsel var tilbage for Danmark og var kampens helt store oplevelse mod Island. Og der er godt nyt til de danske håndboldfans.

For den danske komet føler sig ikke tynget af de ømme ribben, han render rundt med efter et voldsomt slag i gruppekampen mod Slovenien. Ja, han glæder sig ligefrem til at blive tæsket i den næste kamp mod Kroatien.

Det må unægteligt betragtes som forrygende nyt for det danske landshold, der i høj grad lever godt af Gidsels spillestil.

»Jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor godt det var mod Island. Jeg var lidt nervøs for ribbenene og de slag, der ville komme. Men jeg er positivt overrasket. Jeg er øm, og det vil jeg være resten af turneringen. Men det var langt bedre, end jeg havde frygtet, kroppen ville reagere,« smiler Gidsel.

Sådan kender man Mathias Gidsel bedst. I intens nærkamp med modstanderens forsvar. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Sådan kender man Mathias Gidsel bedst. I intens nærkamp med modstanderens forsvar. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Mod Island var han involveret i næsten alle danske offensive gennembrud, hvor han tegnede sig for ni mål, et hav af assist og var en evig kilde til islandsk frustration.

Om det var derfor, han blev udtaget til dopingkontrol efter kampen, skal være uvist. Men flyvende, det var han.

»Jeg havde lige fået fire fridage, så det var måske også mig, der skulle give det et ekstra nøk. Det skyldte jeg måske. Jeg føler mig frisk, og det er, på trods af det var en lang, sej og hård kamp mod Island. Og nu glæder jeg mig til Kroatien-kampen,« siger han.

Gidsel har tidligere fortalt, hvordan han i højere grad har oplevet, at modstanderen forsøger at kyse ham med fysisk hårdt spil efter sit gennembrud på den øverste håndboldhylde. Og han er ikke i tvivl om, at både Island og nu Kroatien ved, hvor de skal ramme.

»Jeg tror godt, Island vidste, jeg var øm, og jeg tror også, jeg fik et par ekstra slag. Men jeg reagerede bedre end forventet. Der var ikke mange gange, jeg tænkte, det gjorde ondt i ribbenene. Jeg er helt sikker på, de er bevidste om det, og jeg er helt sikker på, at Kroatien også er bevidste om det lørdag,« siger Gidsel.

GOG-backen står sammen med resten af det danske landshold i en gunstig position i mellemrunden. En sejr over Kroatien lørdag kan betyde underværker for en dansk EM-semifinale, der rykker tættere og tættere på, så længe coronasmitten holder sig væk for alvor.

Fredag blev Hans Lindberg testet positiv i den danske EM-lejr.

Tidligere har Jannick Green også været ramt af corona i optakten til slutrunden. Han er siden blevet en del af truppen.