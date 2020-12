Det var rendyrket fysisk overskud, som gav dansk storsejr over Rusland ved EM, lyder det danskerne.

Landstræneren for håndboldkvinderne, Jesper Jensen, har talt stolpe op og stolpe ned om det vigtige arbejde efter EM-kampene, gennemtænkt kost og god søvn som en nøgle til EM-succes.

Fra start sagde han, at han var sikker på, det ville give Danmark en fordel længere ind i turneringen. Og det var præcis, hvad der skete i gruppefinalen mod Rusland, som danskerne vandt med 30-23.

- Vi vidste, det var et russisk hold, som var presset på fysikken, siger en af kampens helt store oplevelser, Mie Højlund.

- På et eller andet tidspunkt i kampen ville de knække, fordi de ikke havde flere kræfter, og det gjorde de. Det var en virkelig flot kamp af os.

Hun bød ind med syv mål på ni forsøg, og hendes rappe fødder var slet ikke til at håndtere for de trætte russere.

Lidt inde i anden halvleg kom der kortvarigt lidt spænding igen, da en dansk udvisning gav russerne mulighed for at reducere afstanden.

Men her viste danskerne tro på den taktik, der var udstukket fra start.

- Da de kom op på 20-24, blev vi ved med at holde fast. Vi vidste, de var fysisk presset, siger landstræner Jesper Jensen.

- Vi kunne godt have gået lidt i panik og være stoppet med at løbe, men vi blev bare ved, for så vidste vi, at procenterne var på vores side. Der var ikke noget med at blive bange.

Kathrine Heindahl, som til daglig spiller i russiske CSKA Moskva, var også imponeret over, hvor godt holdet eksekverede kampen.

- Vi holdt os til det, vi skulle. Der var ikke nogen, som skulle prøve alt muligt af. Vi var meget tålmodige og spillede os til store chancer, og de havde svært ved at finde hullerne i vores forsvar, siger hun.

Derfor var hun allerede tidligt i anden halvleg overbevist om, at sejren nok skulle blive dansk.

- Da vi begyndte at score mål igen, var der jo egentlig aldrig rigtig tvivl om udfaldet. Vi havde ikke svært ved at score mål, og de ledte efter løsningerne, siger hun.

Nu venter Norge i semifinalen på fredag.

/ritzau/