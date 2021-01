Landstræneren føler, at han er blevet lagt ord i munden.

De norske spillere kunne ikke lade være med at grine, da de hørte, at Danmark - altså de regerende verdensmestre og OL-vindere - i første omgang har VM-kvartfinalen som officiel målsætning ved slutrunden i Egypten.

Snakken om den forsigtige VM-udmelding gik tydeligvis landstræner Nikolaj Jacobsen på, da der torsdag var presseseance i corona-boblen i Kairo.

»Jamen, min holdning er, at en fjer bliver til fem høns.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Så kan vi vende den om - ja, vi har sagt, at vi i første omgang koncentrerer os om kvartfinalen. Men den nemme løsning er ... jeg kan da også gå ud og sige, at vi vil vinde guld.«

»Der er da ikke nogen på det her hold, der ikke vil vinde guld. Det er da det nemmeste svar at give journalisterne. Men i første omgang handler det om at komme derhen, hvor du kan spille med om tingene.«

Landstræneren mener, at han bliver lagt ord i munden, hvis nogen tror, at han vil være tilfreds med en VM-kvartfinale.

»Der er ikke nogen af os, der har sagt, at kvartfinalen skal være endestationen. Det har jeg i hvert fald ikke sagt. Men jeg kan godt se, at der er nogen journalister, der har udlagt det sådan - men det er ikke det, der blevet sagt.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Men i første omgang koncentrerer vi os om kvartifnalen. Så kan I udlægge den som I har lyst til overfor andre nationer. Det er jeg sådan set fløjtende ligeglad med,« lyder det kontant fra Nikolaj Jacobsen.

»Som jeg siger - det er nemt nok at sige, at man bare vil vinde guld. Det er jo det nemmeste svar, man kan give.«

Anfører Niklas Landin mener, at den danske kvartfinale-udmelding nok fylder mere hos nordmændene end hos de danske spillere.

»Næ, jeg synes ikke, at vi er for uambitiøse. Norge har altid travlt med at drille os. De fæler nok, at vi er deres største konkurrent.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Men jeg synes egentlig, at det er helt fair, at vi melder lidt blødere ud. Også i og med, at vi bestemt ikke leverede til sidste slutrunde. Vi må bare komme lidt på baghjul,« lyder det fra den danske sidsteskanse.

Danmark spiller fredag klokken 20.30 første VM-kamp - mod Bahrain.