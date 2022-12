Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Omkring 40 år nåede Robert Perlskog at arbejde som sportsjournalist og tv-kommentator.

Den karriere sluttede dog brat, da han blev fyret fra det svenske Viaplay i starten af marts i år.

Siden har den mangeårige tv-kommentator gået stille med dørene, men nu har han valgt at åbne op for sluserne til den svenske avis Expressen, hvor han bestemt ikke holder igen med kritikken af sin arbejdsgiver.

Robert Perlskog havde regnet med, at den kommende EM-slutrunde i januar 2023 ville blive hans sidste, men sådan skulle det som bekendt ikke gå, og faktisk begyndte forholdet mellem Perlskog og Viaplay allerede at gå ned ad bakke under EM i 2020.

Her havde Perlskog klaget over kommentatorpladserne, som havde et dårligt udsyn. Også kommentatorer fra Danmark og Norge havde klaget over forholdene til slutrunden, som blev afholdt i Sverige, Østrig og Norge.

Perlskog fortalte om sine frustrationer i et interview med Aftonbladet, og det gjorde Viaplay-cheferne rasende.

Ifølge kommentatoren fordi Viaplay ikke gør det muligt at diskutere forskellige synspunkter, og dette var også årsagen til, at Perlskog ikke kom godt ud af det med cheferne.

Faktisk er hans forhold til arbejdspladsen så betændt, at han kalder Viaplay en sekt.

Pelskrog (th.) og Hellgren (tv.) kommenterede 41 slutrunder sammen. Foto: Instagram Vis mere Pelskrog (th.) og Hellgren (tv.) kommenterede 41 slutrunder sammen. Foto: Instagram

»Den er lukket og låst. Enten er man inde i varmen og involveret, eller også er man udenfor. Der er meget skrappe regler hos Viaplay. Det er en samlet front udadtil, men indadtil er der ikke plads til debat. Der er meget lavt til loftet. Vi havde et par personalefester, hvor der var en sektfølelse. Alle skulle være klædt i hvidt, som om vi var til en Kent-koncert,« siger 67-årige Perlskog.

Kort efter slutrunden i 2022, hvor det svenske håndboldlandshold vandt guld, blev han indkaldt til et møde med sin arbejdsgiver.

Her blev det fortalt, at kontrakten ikke ville blive forlænget.

»Jeg fik at vide: 'Vi har 90 talenter her, men kun ét problem, og det er dig.' Det var ikke så sjovt at høre. Det, man også kan kritisere dem for, er, at man normalt får information om fremtiden tre måneder før kontraktudløb, så man kan nå at finde en anden arbejdsgiver. Men de blev ved flere uger efter kontraktudløb,« siger han og fortsætter:

Det mangeårige kommentatorpar i 2017. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock Vis mere Det mangeårige kommentatorpar i 2017. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

»Det var et slag i ansigtet. Jeg har haft en god karriere og er altid blevet værdsat af mine chefer og påskønnet for det arbejde, jeg har lavet.«

Robert Perlskog har både kommenteret fodbold, håndbold og ishockey.

I 2016 skiftede han til Viaplay, hvor han kommenterede blandt andet håndbold med sin mangeårige makker Claes Hellgren.

Duoen nåede at arbejde sammen i 27 år og kommenterede i alt 41 slutrunder.

Expressen har været i kontakt med Viaplay, der fortæller, at Perlskog er en anerkendt dygtig kommentator, som har gjort et godt og værdsat arbejde for Viaplay gennem en lang årrække og mesterskaber.

»Da hans kontrakt udløb, blev der truffet en redaktionel beslutning om at fokusere på nye navne med henblik på fremtiden. Vi har flere dygtige håndboldkommentatorer, som vi viste under kvindernes EM, og det bliver meget interessant at følge deres udvikling,« siger pr-chef Fredrik Johansson.