Jan Pytlick blev fyret i Odense i december. Han kan snart være tilbage som træner, men ikke dansk landstræner.

Håndboldtræneren Jan Pytlick har mærket interesse fra flere bejlere, siden han blev fyret i Odense Håndbold 30. december sidste år.

Indtil videre er det dog kun blevet til løse snakke, men den forhenværende landstræner er sikker på, at han ikke har haft sit sidste trænerjob. Det siger 52-årige Pytlick til B.T.

- I løbet af januar har jeg talt med udenlandske klubber, men samtalerne har ikke udmøntet sig i noget konkret. Det er min klare hensigt, at jeg skal tilbage i et job i håndboldverdenen. Jeg synes nemlig slet ikke, at jeg er færdig som håndboldtræner.

- Jeg har mange bolde i luften og håber, at en af dem snart resulterer i en ansættelse. For det er altså ikke særligt interessant at gå arbejdsløs rundt, siger han til avisen.

Fynboen har været landstræner for Danmark i to perioder. Det var han fra 1998 til 2006 og igen i perioden 2007-2014.

Aktuelt er landstrænerjobbet ledigt efter afskedigelsen af Klavs Bruun Jørgensen. Det kunne synes som et oplagt job for Pytlick, men han betegner landsholdet som "et overstået kapitel".

I tiden som landstræner vandt han to OL-guld og et europamesterskab.

/ritzau/