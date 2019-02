Lars Frederiksen blev tirsdag fyret som cheftræner i KIF Kolding, og nu sætter han ord på, hvad der i hans optik gik galt.

Fyringen skete efter, at TV2 Sport mandag kunne afsløre, at spillerne efter var gået til ledelsen for at klage over blandt andet Frederiksens arbejdsindsats og mangel på engagement.

Opråbet fra spillerne kom efter længere tid med frustrationer over samarbejdet, og det hele kulminerede på en træningslejr i januar på Lanzarote. Overfor selvsamme TV2 Sport fortæller Lars Frederiksen nu, at han ville ønske, han havde gjort nogle ting anderledes i sin tid i KIF.

»Jeg skulle have været tættere på mine spillere. Jeg skulle have brugt noget mere tid på dem og på at have dem ind til endnu flere individuelle samtaler, så jeg havde følt, at jeg vidste, hvor jeg havde dem, og så de havde mulighed for at komme med nogle ting. Det fortryder jeg rigtig meget. Men det kan jeg jo ikke lave om på nu. Det er sådan, det er,« siger Lars Frederiksen til TV2 Sport.

Lars Frederiksen (th.) har en lang karriere som aktiv i Kolding bag sig. Men som cheftræner nåede han kun halvandet år i spidsen for klubben, inden han blev fyret. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lars Frederiksen (th.) har en lang karriere som aktiv i Kolding bag sig. Men som cheftræner nåede han kun halvandet år i spidsen for klubben, inden han blev fyret. Foto: CLAUS FISKER

Lars Frederiksen ønsker ikke at forholde sig konkret til kritikken om hans mangel på engagement, men han føler sig stødt over udlægningen af, at han på træningslejren brugte mange timer cykelture i stedet for at være sammen med sine spillere.

»Så bliver jeg faktisk vred. Så bliver jeg pissesur. Vores ledelse var med dernede - jeg opfordrede dem faktisk til at tage med - og det var rent faktisk dem, jeg var på cykeltur med, for at vi kunne få et tæt forhold til hinanden. Hvis spillerne har en opfattelse af, at jeg bare har ligget og cyklet derudaf - og ikke har gidet at være på træningslejr - det er jeg meget frustreret over og ked af, hvis nogen har fået den opfattelse,« siger Lars Frederiksen til TV 2 Sport.

Assistenttræner Lars Rasmussen har overtaget jobbet som cheftræner efter fyringen af Lars Frederiksen.

Lars Rasmussen har forsøgt at få Lars Krogh Jeppesen ind i KIF-folden som assistenttræner, men det har den tidligere landsholdsstjerne afvist – den historie kan du læse her.