To måneders karantæne og en bøde på 35.000 kroner.

Sådan lyder straffen til den danske træner Kim Rasmussen, der ellers frygtede en livsvarig karantæne.

Straffen er samtidig med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at den tidligere ungarske landstræner i dag er fri igen til at være håndboldtræner.

Det skriver TV 2 Sport.

Det var det internationale håndboldforbund (IHF), der havde suspenderet Kim Rasmussen, efter han på et pressemøde under VM i december kritiserede dommerne i kampen mod Rumænien og sagde ordene: 'I got fucked'.

Kim Rasmussen er derfor ekstremt lettet over, at han nu endelig kan komme videre efter to måneder i uvished.

»Jeg har ikke vidst, hvad de kunne finde på at komme med, for det står ikke noget sted. Derfor har det været frustrerende. Jeg har gået og tænkt alt fra livsvarig karantæne til en løftet pegefinger. Det er mere det med, at jeg slet ikke vidste, hvor jeg stod hende. Det har været frustrerende,« siger han til TV 2 Sport.

Kim Rasmussen blev efter VM-slutrunden i Japan fyret som landstræner for Ungarn.

Danskeren havde ellers oprindeligt kontrakt frem til sommeren 2020, men under VM-slutrunden skuffede nationen fælt og endte helt nede som nummer 14 ved turneringen.

Han startede i jobbet tilbage i 2016 og har tidligere også stået i spidsen for det polske landshold, som han blandt andet førte til to VM-semifinaler.

Han har også trænet rumænske CSM Bucaresti, som han vandt Champions League med.

Kim Rasmussen står lige nu uden et trænerjob.