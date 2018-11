GOG nedlagde protest i den seneste kamp mod KIF Kolding og krævede en omkamp. Og nu har fynboerne fået medhold i sagen.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse onsdag.

Der er lagt vægt på, at protesten blev nedlagt korrekt efter proceduren, og blev forfulgt ved indgivelse af protestskema to dage senere.

GOG nedlagde protest i kampen mod KIF Kolding den 22. oktober, fordi GOG-træner Nicolej Krickau følte sig bortdømt.

Lasse Møller, som lige nu er skadet, ses her i aktion for GOG. Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Møller, som lige nu er skadet, ses her i aktion for GOG. Foto: Henning Bagger

Nicelej Krickau var med ni minutter tilbage ved at lægge sit grønne timeout-kort. Han fortrød dog og kunne se Niclas Kirkeløkke sende bolden i netmaskerne. Med andre ord forlangte han aldrig timeouten. Alligevel valgte kampens observatør, Henrik Mathiasen, at annullere målet og give GOG-bænken en udvisning som følge af situationen.

GOG lagde derfor protest med den begrundelse, at holdet fik frataget et mål og fik en udvisning i en kampafgørende situation.

I afgørelsen udsendt af Dansk Håndbold Forbund står der blandt andet, at Disciplinærinstansen ved tidligere praksis har slået fast, at regelbrud alene kan medføre omkamp, hvis det vurderes, at regelbruddet har haft afgørende betydning for kampens udfald.

Det faktum at episoden skete med ni resterende minutter kampen talte ellers imod, at kampen skulle spilles om.

KIF Kolding nedlagde ellers påstand om protestens afvisning og en fastholdelse af kampens resultat. Foto: Henning Bagger Vis mere KIF Kolding nedlagde ellers påstand om protestens afvisning og en fastholdelse af kampens resultat. Foto: Henning Bagger

På den anden side har Disciplinærinstansen også fokuseret på, at GOG ved stillingen 22-21 til KIF Kolding fik frataget et mål, som skulle have talt. Derudover blev de ramt af en fejlagtig udvisning, hvorefter KIF Kolding øgede forspringet med to mål.

Derfor er det blevet vurderet, at disse to regelbrud med rimelig sandsynlighed har haft afgørende betydning for kampens resultat, som endte 23-23.

B.T. Sport har været i kontakt med direktør i KIF Kolding, Teddy Thye Hedegaard, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere situationen eller, om klubben vil anke afgørelsen.

Den nye kamp mellem de to klubber er endnu ikke fastsat.