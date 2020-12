TV2 Norges håndboldekspert Bent Svele er bekymret forud for EM-slutrunden i Danmark.

Om lidt skal håndbold-EM for kvinder afvikles i Herning og Kolding - og hvis man skal tro den norske ekspert, så ser det dystert ud. Rigtig dystert.

Svele er bange for, at corona-situationen kommer til at eksplodere på de deltagende mandskaber.

Norge spiller sine kampe i Kolding og er i gruppe med Rumænien, Tyskland og Polen. Og alle hold har kæmpet med virussen. Især polakkerne har været ramt. Næsten halvdelen af bruttotruppen på 35 har været smittet. Rumænien er også netop blevet ramt af en positiv prøve kort før afrejse til Danmark.

»Jeg frygter, det kan blive et kaos uden lige, hvis et hold bliver smittet, og det spreder sig og de skal teste, spille og mødes. Jeg håber for arrangørens skyld, at de kan holde smitten væk, men jeg har svært ved at se, hvordan det skal gå,« lyder meldingen fra Svele.

»Det er lidt nogle skræmmende dag lige nu, og jeg er meget skeptisk, fordi hold flyver ind fra hele Europa. Vi er spændte på, hvad der kommer ud af de første tests,« siger han videre.

En streng coronaprotokol skal gøre det muligt at afvikle EM i Danmark. Foto: Claus Bech Vis mere En streng coronaprotokol skal gøre det muligt at afvikle EM i Danmark. Foto: Claus Bech

Danmark skulle efter planen have været medvært med Norge, men nordmændene valgte at trække sig fra værtsskabet efter en længere corona-saga. Derfor er Danmark ene vært og har det fulde ansvar for slutrunden. Og DHF har implementeret en coronaprotokol, der skal sørge for, at slutrunden kan afvikles bedst muligt.

Spillerne isoleres blandt andet på hotellerne og må ikke forlade hotellet udover til kamp og træning. Der er indført et aggressivt testregime, der skal minimere smitterisikoen, og så har pressen ingen fysisk adgang til spillerne.

Der er desuden ingen tilskuere til kampene.

Slutrunden skydes i gang torsdag. Her møder Norge Polen, mens Danmark spiller første kamp fredag aften 20.30 mod Slovenien.