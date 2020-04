EM i december skulle have været en storslået håndboldfest på dansk grund.

Men lige nu er værtskabet – som Danmark deler med Norge – nærmere et mareridt for Dansk Håndbold Forbund.

DHF kan nemlig ende i økonomisk ruin på grund af de problemer, som corona-pandemien skaber i forbindelse med mesterskabet.

Det erkender DHF-formand Per Bertelsen.

»Det værst tænkelige scenarie lige nu er, at det bliver en katastrofe for os. Hvis grænserne altså overhovedet er åbne til den tid, og vi kan afvikle et EM,« siger Per Bertelsen.

Hvordan en katastrofe?

»Vi har ikke solgt en billet til EM, siden det her (corona-nedlukningen, red.) startede, og normalt ville vi jo være godt i gang på det her tidspunkt. Jo længere tid det her varer, jo værre er det for os. Og får vi overhovedet folk ud af deres hjem i december efter det her? Og får vi lov til at spille for tilskuere?«

»De eneste indtægter, vi har ved et EM, er entréindtægter. Så det kan blive en katastrofe, for omkostningerne har vi uanset hvad. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, og jeg er sgu bekymret, det må jeg blankt erkende,« siger Per Bertelsen.

Per Bertelsen. Foto: sportxpress

Men der er vel en meget reel risiko for, at kampene bliver uden tilskuere, fordi der i december stadig vil være restriktioner forbundet med den her slags arrangementer?

»Det er jo et scenarie, ja.«

Og hvad vil sådan et scenarie konkret betyde for jer?

»Det tør jeg næsten slet ikke tænke på. For at sige det på godt dansk. Jeg tør sgu næsten ikke tænke på det. Det er også et spørgsmål, om vi så rent faktisk kan overholde det. Det er jo nogle ting, vi må begynde at tage op til overvejelse.«

Fakta om EM 2020 i Danmark og Norge Spilles: Fra d. 3.-20. december Værtsbyer:

Herning (Indledende pulje og mellemrunde)

Frederikshavn (Indledende pulje)

Trondheim (Indledende pulje)

Stavanger (mellemrunde)

Oslo (finaleweekend) Danmark spiller indledende pulje og mellemrunde i Jyske Bank Boxen i Herning.

’Overholde det’? Hvad mener du med det?

»Vi har selvfølgelig mesterskabet sammen med Norge, men hvis vi ikke kan lukke tilskuere ind i hallerne… Så kunne man måske frygte, det ikke blev til noget eller blev flyttet til Norge, hvis man må komme ind deroppe – eller hvad ved jeg. For os vil det én stor omkostning, hvis vi ikke kan få tilskuere ind.«

Hvad vil I tabe på værtskabet, hvis I skal afvikle kampene uden tilskuere?

»Vi har udgifter for 17,4 mio. kr. og har budgetteret med 18 mio. kr. i billetsalg til kampene i Danmark. Udgifterne har vi jo stadig, hvis vi skal spille uden tilskuere, og billetsalget er vores eneste indtægt. Så kan man jo selv regne det ud. På det her tidspunkt er vi voldsomt presset, for det er så mange ukendte faktorer for os. Det er en kæmpe udfordring.«

Vil I hellere helt aflyse EM end at afholde det uden tilskuere?

»Ja. Det hersker der ingen tvivl om.«

Fordi det er for stort et økonomisk tab for jer?

»Ja, det ville det være. Det håber jeg ved Gud ikke sker. Det har dansk håndbold ikke brug for. Men det er ikke sikkert, vi kan komme ud af det. Det er heller ikke sikkert, vi skal ud af det. Det kan være, der kommer nogle andre ting i spil. Der er lodtrækning til EM i juni, hvor vi har et møde med EHF (det europæiske håndboldforbund, red.), og så ser vi, hvordan situationen ser ud der, og hvordan kan vi hjælpe hinanden. For EHF er også interesset i at afvikle det på den bedst mulige måde i forhold til medier, tv-kontrakter og så videre.«

EM-økonomien for DHF DHF har udgifter på 17,4 mio. kr. i forbindelse med EM-værtskabet. Der er budgetteret med billetsalg for 18 mio. kr. til kampene i Herning og Frederikshavn. Dermed var forventningen oprindeligt et overskud på 600.000 kr. B.T. har forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange billetter der på nuværende tidspunkt er solgt til EM-kampene på dansk grund.

Det kan godt være, I ikke har lyst til at afvikle det, man I kan vel stå i en situation, hvor I har en kontrakt med EHF, som I skal overholde, og så kan I blive tvunget ud i et kæmpe stort underskud?

»Den situation vil jeg slet ikke tænke i. Men det er da et scenarie. Det kan vi da ikke lukke øjnene for. Og vi har da ikke nogen interesse i at lave det kæmpe arbejde, som det er at afvikle et mesterskab, og så bagefter skal vi sætte x antal millioner til, fordi vi skal opfylde en kontrakt med EHF. Og det har Norge da heller ikke. Og jeg ved ikke, hvordan EHF vil forholde sig til det.«

Hvis vi kigger på, hvad det værste scenarie er for jer: I bliver tvunget til at spille uden tilskuere og taber næsten 18 mio. kr., og DHF har en egenkapital på 20,9 mio. kr. Hvad betyder det f…

»Nej. Det vil jeg ikke. Det vil jeg fandeme ikke. Jeg vil slet ikke begynde at regne på det… Det vil jeg ikke. Lad os nu tage den positive vinkel. At vi får fuldt hus i Frederikshavn og Herning,« siger Per Bertelsen.

B.T. ville gerne have svar fra EHF på en række spørgsmål omkring de økonomiske udfordringer, som bekymrer DHF.

Thomas Schoeneich, der er pressechef i EHF, afviser dog på mail at svare på det, der efter hans mening er hypotetiske spørgsmål.

Han understreger i stedet, at kvindernes EM indtil videre skal afvikles som planlagt, og at ’EHF er fuldt engageret i at gøre det til endnu et udstillingsvindue for europæisk kvindehåndbold’.

EM i kvindehåndbold skal efter planen spilles i Danmark og Norge fra 3. til 20. december. Vanen tro er Jyske Bank Boxen i Herning udset til at være hjemmebane for det danske landshold.

Jesper Jensens tropper spiller således både indledende runde og mellemrunde i Jyske Bank Boxen.

Skulle håndboldkvinderne nå frem til medaljekampene, så kræver det en tur til Oslo, hvor finaleweekenden afvikles.