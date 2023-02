Lyt til artiklen

Den frygtelige katastrofe, der for over en uge siden ramte Tyrkiet, har kostet over 35.000 mennesker livet.

Tirsdag har det internationale håndboldforbund, IHF, offentliggjort, at den tyrkiske landsholdsanfører i håndbold, Cemal Kütahya, og hans femårige søn Cinar er blandt ofrene.

De blev begravet i ruinerne fra deres hus i byen Antakya i Hatay-provinsen, der har været særlig hårdt ramt.

Det skriver IHF på Twitter.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele om dødsfaldet,' skriver det tyrkiske håndboldforbund.

Ifølge forbundet befinder Kütahyas kone, Pelin, der er gravid i fjerde måned, og hans svigermor sig stadig under murbrokkerne.

Det er endnu ikke lykkedes redningsarbejderne at få kontakt til dem.

Cemal Kütahya og hans femårige søn bliver begravet onsdag på Konya Kurtulus-gravpladsen.

Cemal Kütahya spillede for Hatay, der ligger nummer et i den hjemlige tyrkiske håndboldliga, hvis kampe – ligesom meget andet sport i Tyrkiet – er aflyst på grund af katastrofen.

Han var desuden en stor stjerne i strandhåndbold, hvor han ved EM-slutrunden i 2021 var en af de mest prominente spillere.

Her tabte han og Tyrkiet til Danmark, som endte med at vinde hele turneringen.