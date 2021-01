Landstræner Nikolaj Jacobsen var selvfølglig tilfreds efter aftenens sikre 31-20-sejr over Argentina, som sender Danmark i mellemrunden med maksimale fire point.

Men bag glæden brændte en frustration over de egptiske værter og deres corona-håndtering.

Fordi der er fuldstændig kaos omkring, hvordan den nu corona-negative Emil Jakobsen kommer ind tilbage ind i slutrunden.

Først hed det, at han skulle aflevere to negative test for at træde tilbage på holdet - og onsdag får han svar på test nummer to. Men det er ikke længere nok, mener de egyptiske sundhedsmyndigheder. Nu skal han muligvis også afsone 48 timer i isolation først. Og det frustrerer landstræneren.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Der er ingen regler. Der er nye regler hver dag for, om Emil må komme ind. Det er meget frustrerende. At vi ikke rigtig ved, hvornår han kan komme ind,« sagde landstræneren til TV2.

Og han måtte undervejs bide sig i underlæben for ikke at blive for ærlig.

»Jeg skal jo passe på med, hvad jeg udtalerr mig om, for jeg kan jo blive straffet,« lød det fra Nikolaj Jacobsen, der ikke kalkulerer med at kunne råde over skadede Jacob Holm i kampen mod Qatar på torsdag.

»Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Jeg kan ikke sige, hvor lang tid det tager.«