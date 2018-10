Klavs Bruun Jørgensen er frustreret. Meget frustreret. Landstræneren har indkasseret et afbud til EM fra anfører Stine Jørgensen, og det er en ordentlig kæberasler til de danske medaljedrømme.

Det indrømmer Klavs Bruun gerne.

»Lige nu gør det rigtig ondt. Vi har bygget rigtig mange ting op om Stine – både på og uden for banen. Ledelsesmæssigt har hun været en god figur for os. Hun har været dygtig til at styre tingene i den rigtige retning og sørget for, at der er den rigtige temperatur på holdet. På den måde er det også et hårdt slag,« siger han og fortsætter:

»Men jeg tror, at der er andre spillere, som kan tage over på det område, uden det går ud over deres spil. Men Stine havde fundet en god balance og fungerede godt i den rolle,« siger landstræneren om anføreren, der har været dansk topscorer i alle tre slutrunder under hans ledelse.

Stine Jørgensens skade efterlader et stort stykke arbejde til Klavs Bruun og assistenttræner Lars Jørgensen før EM i december. Foto: Henning Bagger Vis mere Stine Jørgensens skade efterlader et stort stykke arbejde til Klavs Bruun og assistenttræner Lars Jørgensen før EM i december. Foto: Henning Bagger

Det kunne vel ikke være værre end det her?

»Nej… Det har du jo nok ret i. Stine er en markant skikkelse. På alle punkter. Ikke kun spillemæssigt.«

Du har tidligere sagt, at I kunne 'vinde EM, hvis I ramte hele lortet'. Hvad gør Stine Jørgensens skade ved dine forventninger til EM?

»Det er for tidligt at sige. Vi har fået en skade, men vi bliver nødt til at være optimister og tro på tingene. Nu skal vi til at kigge på, hvad vi så gør. Vi kan ikke få det samme, men vi kan få noget andet. Vi må finde de mål nogle andre steder. Så vi skal kigge på måden, vi spiller på. Og det her rykker selvfølgelig nogle andre spillere frem i forhold til at blive udtaget. Men nu skal jeg lige sunde mig. Jeg må indrømme, at jeg var sgu flad i går, da jeg fik det at vide. Jeg synes ikke, vi er heldige, må jeg sige.«

Her ses Stine Jørgensen, da hun i søndagens Champions League-kamp måtte humpe ud på bæken med en knæskade - som nu viser sig at holde Odense-spilleren ude af EM. Foto: Claus Fisker Vis mere Her ses Stine Jørgensen, da hun i søndagens Champions League-kamp måtte humpe ud på bæken med en knæskade - som nu viser sig at holde Odense-spilleren ude af EM. Foto: Claus Fisker

»Men nu må jeg sætte mig ned og bruge de næste måneder på at finde ud af, hvad vi så gør,« tilføjer han.

Odense-spilleren Stine Jørgensen pådrog sig en skade i søndagens Champions League-kamp mod franske Metz, og nu har undersøgelser fastslået, at hun er ude i seks-otte uger og dermed altså misser EM-slutrunden i Frankrig.

En lignende situation opstod sidste år, hvor skader til profilerne Anne Mette Hansen og Stine Bodholt ligeledes efterlod Klavs Bruun med store kvaler før VM.

Og det irriterer landstræneren, at Danmark igen skal rammes af uheld før en stor slutrunde.

»Jeg er ved at være træt af, at vi ikke kan stille op til en slutrunde med alle mand fra start. Det har jeg stadig til gode at prøve i min tid, føler jeg. Og det ærgrer mig selvfølgelig og er rigtig frustrerende. Det er også med til at give det sådan en ekstra fornemmelse af en mavepuster.«

»Vi var nået så langt i forhold til den her slutrunde, synes jeg. Det så rigtig godt ud til sidste samling, hvor jeg var meget begejstret for det, jeg så. Både spillemæssigt og på det fysiske, hvor vi ikke havde nogen skader. Der så det virkelig godt ud. På den led er det her med Stine også ekstra surt,« siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark åbner EM i Frankrig 30. november, hvor landsholdet møder Sverige.

Derudover er Klavs Bruuns tropper i indledende pulje med Polen og Serbien.