De danske spillere undrer sig over antallet af tekniske fejl, som var hovedårsag til afklapsning mod Rusland.

Stribevis af uprovokerede tekniske fejl spændte ben for det danske kvindelandshold i håndbold, der tabte 21-32 til Rusland i mellemrunden ved EM.

En flok frustrerede spillere erkender, at de gjorde det alt for svært for sig selv ved gentagne gange at smide boldene ud over sidelinjen eller i armene på modstanderne.

- Der er ikke så meget at sige. Det var simpelthen for ringe. Hold op, vi smed mange bolde væk. Det er ikke godt nok, siger bagspilleren Anne Mette Hansen.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde på forhånd dikteret tålmodig angrebsopbygning i frygt for at åbne for russiske kontrastød.

Men selv om de danske spillere skruede ned for tempoet, ryddede det ikke ud i fejlene. Snarere tværtimod.

- Vi prøvede, men det er jo lige meget, hvis du alligevel smider bolden væk, inden der skal afsluttes. Så er det jo lige meget, hvor langsomt du spiller, konstaterer Anne Mette Hansen.

Nederlaget er Danmarks tredje på stribe, og holdet er dermed uden chance for at nå videre til semifinalen.

Spillerne står tilbage med en følelse af, at der på holdet er et stort potentiale, som af en eller anden grund aldrig er blevet forløst i turneringen.

- Det svært at vise, hvad vi egentlig kan, når vi laver så mange fejl. Vi har mange kvaliteter på det her hold. Men vi får dem ikke vist til fulde, siger stregspilleren Kathrine Heindahl.

Målvogter Sandra Toft fik heller ikke mod Rusland vist hele sin klasse og blev noteret for fire redninger på 21 forsøg.

Hun afviser dog, at hendes selvtillid er påvirket af de noget svingende EM-præstationer.

- Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg har ikke været ramt på nogen selvtillid. Jeg er gået ind til hver kamp med troen på, at jeg ville spille en god kamp, siger Sandra Toft.

Danmark spiller sidste kamp i mellemrunden på onsdag, når holdet møder Montenegro.

/ritzau/