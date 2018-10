Skjerns Thomas Mogensen og Emil Nielsen mener, at holdet spillede lige op med Paris Saint-Germain.

Herning. Skjern spillede lige op med Paris Saint-Germain fra start til slut, men måtte søndag alligevel se sig slået knebent med 26-24 i Champions League.

Hjemmeholdets spillere følte sig snydt i slutfasen, hvor PSG fik et tremeterkast, i stedet for at Skjern kunne jagte udligningen.

- Jeg var total frustreret lige efter, fordi vi ikke fik belønning for en stor indsats. Vi bød dem op til dans i en hel kamp og skulle have haft muligheden for at gå efter et point til sidst, siger playmaker Thomas Mogensen.

- En mærkelig kendelse blev afgørende til sidst, og derfor løb frustrationen af med os. Men vi håbede på en stor kamp, og det gav vi, uddyber Mogensen.

Han spillede en formidabel kamp og blev kampens topscorer med ti mål.

- Jeg hader at kommentere min egen indsats, men det gik rigtig godt. Jo mere jeg lykkedes med, jo mere troede jeg på det, og det gav en masse energi.

I den anden ende af banen stod den 21-årige keeper Emil Nielsen en brandkamp. Han havde mere end 20 redninger og stod blandt andet i vejen for syv af PSG's første otte forsøg.

- Jeg stod en god kamp. Jeg havde gjort mit hjemmearbejde, men man skal jo også ramme den i kampen. Man kan godt se en masse video uden at tage boldene i kampen, siger Emil Nielsen.

Han mener, at Skjern spillede til at få point i kampen.

- I store perioder var vi bedre end dem, men jeg synes ikke, at dommerkendelserne gik vores vej. Men dommeren skal ikke have skylden.

- Lige nu er vi sindssygt skuffede, men når vi har sundet os lidt, kan vi godt være stolte. Vi bød PSG op til dans i en hel kamp, så vi ville gerne have vundet, siger Emil Nielsen.

Efter fem kampe er Skjern på femtepladsen i gruppe B med fem point.

- Jeg synes, at vi står godt. Vi har fået point mod stærke hold, og vi vil fortsat gå efter at drille de store og gå videre fra gruppen, lyder det fra målmanden.

/ritzau/