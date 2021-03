Den danske verdensmester Niklas Landin har efter lang tids usikkerhed fået fremtiden på plads.

Hans tyske klub THW Kiel melder i en pressemeddelelse, at man har forlænget kontrakten med danskeren frem til 2025. Landin havde kontraktudløb denne sommer, inden parterne nu altså har forlænget samarbejdet.

»Der var ikke noget alternativ for mig andet end at forlænge med Kiel. Jeg har det godt i Kiel, og det samme har min familie. Det er den bedste og mest cool klub i hele håndboldverden,« siger han

Nyheden kommer i kølvandet på den massive triumf, Landin og det danske landshold oplevede til VM i Egypten, hvor Danmark forsvarede sin VM-titel og kunne krone sig som verdensmester for anden gang.

Her spillede Landin en kæmpe rolle især i megagyseren i kvartfinalen mod Egypten, hvor han strålede i straffekastkonkurrencen, der sendte Danmark videre.

Og nu er klubfremtiden så på plads.

Det glæder selvsagt Kiel.

»De seneste to år har Niklas taget endnu et stort skridt mod total dominans. Med hans aura og tilstedeværelse er han det bedste, håndboldplaneten kan byde på. Han har sat nye standarder for målmandsspillet, og på samme tid er han nede på jorden,« siger Kiel-træner Filip Jicha og fortsætter:

»På trods af al sin succes vil han altid have mere. Og jeg er utroligt glad for at kunne arbejde videre med Niklas,« siger han.

Landin har spillet i Kiel siden 2015 med stor succes. Kort før nytår fik han Champions League-titlen i hus sammen med sin tyske klub -– og netop den titel manglede han på cv'et.

Han kom til Kiel fra Rhein Neckar Löwen, som han skiftede til i 2012 fra danske Bjerringbro-Silkeborg.

I Kiel spiller han sammen med sin lillebror Magnus Landin.