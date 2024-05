Fredericia slider sig til tredje DM-finale mod Aalborg

I en intens kulisse formåede Fredericias håndboldherrer at fremtvinge en tredje DM-finale mod Aalborg.

Årets DM-finale i håndbold mellem Fredericia Håndboldklub og Aalborg Håndbold skal ud i en tredje og afgørende kamp.

Det står klart efter en sandt drama onsdag aften i Fredericia, hvor hjemmeholdet til sidst trak det længste strå og vandt 31-30.

Fredericia var i boldbesiddelse og foran 31-30 i det sidste halve minut, men Fabian Norsten i Aalborg-målet tog Nikolaj Nielsens forsøg fra stregen og gav Aalborg en sidste mulighed for en udligning.

Bolden endte hos en presset Patrick Wiesmach, men Aalborg-fløjens forsøg tog Sebastian Frandsen i målet sig af med en fodparade.

Dermed skal der altså en tredje og afgørende DM-finale til, før der kan findes en dansk mester. Den kamp spilles lørdag i Aalborg.

Det var tæt hele vejen igennem. Gæsterne var flere gange oppe med et par scoringer, men gang på gang fightede Fredericia sig imponerende tilbage.

Stemningen i hallen var på kogepunktet fra start, og det samme var temperaturen. Det betød hele vejen igennem en del spilstop, hvor banen skulle tørres, hvilket gav en kamp uden meget rytme.

Begge hold formåede alligevel at spille sig frem til fine chancer i begge ender, hvilket gav de to holds keepere svære betingelser.

Særligt Fredericias venstre back Sebastian Henneberg var særdeles godt skydende og gav Aalborg-defensiven problemer hele første halvleg igennem.

I den anden ende vandt Mads Hoxer mange vigtige dueller for Aalborg. Det var med til at bryde det offensive Fredericia-forsvar op.

Fabian Norsten i Aalborg-målet havde få, men vigtige redninger, hvilket gav gæsterne et lille overtag første halvleg igennem, men den nordjyske føring voksede sig aldrig til mere end to scoringer.

En udvisning til Mads Hoxer lige inden pausen gav Fredericia muligheden for at lukke det lille hul, og i første halvlegs sidste minut kom hjemmeholdet sågar også foran for første gang i kampen, da Anders Kragh Martinusen med sin tredje scoring gjorde det til 13-12.

Det var tydeligt, at defensiven havde været et fokus for Aalborg i pausen, for nordjyderne stod langt skarpere fra anden halvlegs begyndelse.

Det, krydret med et par hurtige Thomas Arnoldsen-scoringer, bragte lynhurtigt gæsterne foran 15-13, og så trykkede Fredericia-træner Gudmundur Gudmundsson på timeout-knappen efter mindre end tre minutter af anden halvleg.

Fredericia hev syv mod seks-spillet op af værktøjskassen, og det hjalp til at få offensiven i gang.

Samtidig begyndte Aalborg-bagkæden med Mads Hoxer, Thomas Arnoldsen og Aleks Vlah at slide mere i det, og halvvejs i anden halvleg var der igen kontakt mellem de to hold ved 23-23.

Derfra fulgtes de to hold ad i en tæt afslutning. Fredericia var efter søndagens nederlag pisket til sejr og kunne ikke bruge uafgjort til noget.

De to hold udvekslede mål. Foran 31-30 i sidst minut formåede Fredericia at afviste Aalborg-angrebet og få bolden over på egne hænder igen, hvor det derefter skulle ned til de sidste sekunder for at afgøres.

/ritzau/