Fredericia tabte onsdag på udebane til Skanderborg AGF og kan ikke længere hente Aalborg på førstepladsen.

Aalborg Håndbold blev onsdag vinder af grundspillet i den bedste danske række for herrer. Og det var helt uden at spille i den hjemlige liga selv.

Fredericia, der var det eneste hold med muligheden for at indhente Aalborg, tabte overraskende 27-30 ude til Skanderborg AGF.

Med nederlaget har Fredericia fem point op til Aalborg på førstepladsen. Med to kampe tilbage af grundspillet kan Fredericia ikke længere nå helt op.

I første halvleg kom Fredericia foran med 10-7, men smed hurtigt føringen væk. I stedet tog Skanderborg AGF teten og kom foran 16-14 før pausen.

Hjemmeholdet fortsatte de gode takter i anden halvleg, og selv om det blev spændende til slut, fik Fredericia ikke point ud af det.

Fredericia reducerede til 27-28, men Skanderborg AGF lukkede og slukkede kampen med opgørets to sidste mål.

Fredericia-keeper Sebastian Frandsen ærgrede sig over nederlaget.

- Det var svært. Vi blev usikre, og der var for meget kaos. Skanderborg spillede flot, og defensivt var det ikke godt fra vores side.

- Da det først rullede den forkerte vej, var det svært at få det til at rulle den rigtige vej, siger Sebastian Frandsen til TV 2 Sport.

Morten Jensen blev kampens topscorer med syv mål for Skanderborg AGF, og han var meget tilfreds med præstationen, der giver holdet en mulighed for at klemme sig med i slutspillet.

- Vi er i hvert fald ikke definitivt ude af slutspillet endnu. Så det er jo dejligt. Det var rart, at vi kunne ramme noget i denne kamp og vinde over Fredericia.

- Og nu er der stadig noget på spil for os, siger Skanderborg AGF-spilleren Morten Jensen til TV 2 Sport.

Skanderborg AGF er placeret på tiendepladsen, men har kun tre point op til TMS Ringsted og Ribe-Esbjerg på ottende- og syvendepladsen. Det er de otte bedste hold, der går videre til slutspillet.

