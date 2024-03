Fredericia HK vandt 27-26 over KIF Kolding og er nu tre point efter Aalborg i toppen af rækken.

Fredericia HK hentede onsdag aften en af de sejre, der luner lidt ekstra.

Gudmundur Gudmundssons mandskab fik nemlig ram på lokalrivalen KIF Kolding, da Fredericia vandt udekampen i Herreligaen med 27-26. Det er anden gang i sæsonen, at Fredericia trækker sig sejrrigt ud af den duel med et enkelt mål.

Sejren mindsker afstanden op til topholdet Aalborg til tre point, og samtidig kunne Fredericia også se rivalen blive sølet endnu mere ind i bundstriden. Danmarks mest vindende håndboldklub er således stadig i fare for at ende på sidstepladsen og rykke direkte ned.

Forud for kampen kunne KIF med stor glæde meddele, at kontrakten med kulturbærer og anfører Jens Svane er blevet forlænget med tre år, så de to parter nu har papir på hinanden frem til sommeren 2027.

Hans kamp nummer 254 for klubbens førstehold blev dog lige til glemmebogen.

I 1970'erne var Fredericia en stormagt i dansk håndbold, mens Kolding havde sin storhedstid fra det første guld i 1987 og frem til det seneste i 2015.

Der er under en halv times kørsel mellem de to holds hjemmebaner, og både geografi og historie spiller en central rolle i, at de to holds fans har et anspændt forhold til hinanden. "Koldingblod på trøjen" stod der eksempelvis på et banner, Fredericia-fansene havde medbragt.

Buhen og opbakning fra tribunerne forplantede sig også hos spillerne, der gik til den, men også spillede inden for de tilladte rammer, så udvisningerne var få, selv om duellerne var mange.

Begge holds målmænd og forsvarsspil var bedre end de to holds angreb i første halvleg, som Fredericia vandt 13-10.

Det lugtede af en sikker sejr til gæsterne, men med fem mål i træk fik Kolding kæmpet sig tilbage i front inden de sidste ni minutter.

Det blev dog Fredericia, som slap bedst fra slutfasen. Med 50 sekunder tilbage sørgede Kasper Young for en tomålsføring, og det kunne Kolding ikke nå at gøre noget ved, selv om det var tæt på.

I stedet kunne Fredericia juble med sine medrejsende fans i hallens ene hjørne efter kampen, hvor både spillere og fans dansede til en skråleudgave af kulthittet "Freed from desire".

