Fredericia-spillerne har ifølge træneren grund til at være stolte, efter at Aalborg blev slået med 31-30.

Fredericias cheftræner, Gudmundur Gudmundsson, er stolt over, hvad han så sit hold præstere onsdag aften, hvor Aalborg Håndbold i den anden DM-finale blev besejret med 31-30.

- Jeg er meget stolt af holdet. Hvordan det bliver gjort, og hvordan vi har troen på, at vi kunne vinde, siger Fredericia-træneren.

Fredericia tabte søndag den første DM-finale i Aalborg og havde derfor onsdag aften ryggen mod muren hjemme i egen hule.

- Vi snakkede meget positivt og konstruktivt sammen efter den første kamp i Aalborg. Jeg havde en god fornemmelse inden returkampen, og det sagde jeg også til drengene, siger Gudmundsson.

Flere gange i løbet af onsdagens kamp var værterne bagud, men Fredericia hang på og formåede hver gang at kæmpe sig tilbage i opgøret.

- Jeg synes, at vi fortjener respekt for det her. Vi er stolte, og vi er et godt hold. Vi skal tro på os selv. Jeg synes, at det var fortjent, at vi vandt denne kamp, lyder det fra Gudmundsson.

En af onsdagens helt store oplevelser var Anders Kragh Martinusen, der på Fredericias højre back endte kampen med 10 scoringer på 11 forsøg, mens han havde næstsidste hånd på syv øvrige Fredericia-mål.

- Vi er et hold, der fighter og bliver ved til det sidste. Vi kan godt lide at løbe, denne gang var det så vores syv mod seks, der var med til at løsne op i angrebsspillet, siger Martinusen.

Lørdag venter så den tredje finalekamp, hvor der skal findes en danmarksmester. Martinusen håber, at onsdagens dramatiske sejr kan betyde, at holdet tager noget momentum ind i den afgørende kamp.

- Vi skal ud og klø på. Vi skal kæmpe videre og være aggressive, og så skal vi være klar til at ødelægge Aalborgs guldfest, som de helt sikkert vil være klar til deroppe.

/ritzau/