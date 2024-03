Fredericia spillede lige op med Aalborg i søndagens topkamp i den bedste danske håndboldrække for herrer.

Aalborgs håndboldherrer kunne have sikret sig førstepladsen i grundspillet i den bedste danske række.

Det krævede dog en sejr ude over Fredericia, og det endte med at blive for stor en opgave for Aalborgs stjernespækkede mandskab.

Topopgøret endte uafgjort 32-32, og dermed har Fredericia stadig muligheden for at tage førstepladsen. Der resterer tre spillerunder af grundspillet.

Aalborg topper tabellen med fem point mere end Fredericia, der indtager andenpladsen.

Det var en jævnbyrdig kamp fra første til sidste fløjt, Fredericia havde stor ære af kampen.

Aalborg var på intet tidspunkt bagud i første halvleg, og udeholdet førte blandt andet med 11-7.

Men Fredericia blev ved med at hænge på og fik inden pausen reduceret til 17-19.

I anden halvleg kom Aalborg foran med 23-19, men føringen på fire mål blev hurtigt hentet, og så stod det pludselig 23-23.

Fredericia bed endnu mere fra sig og kom foran 28-26, men som så ofte før fandt Aalborg en måde at komme tilbage i kampen på i slutminutterne.

Aalborg kom tilmed bagud 31-32 med under et minut tilbage, men fik tilkæmpet sig et straffekast med syv sekunder tilbage på klokken.

Det udnyttede Mikkel Hansen, da han sikkert scorede til slutresultatet 32-32. Dermed fik Mikkel Hansen scoret på fire ud af fire straffekast.

Tidligere søndag vandt Sønderjyske med 28-23 ude over Skjern, der fik bremset en stime på tre sejre i træk.

Med sejren er sønderjyderne placeret på niendepladsen og har tre point op til TMS Ringsted på ottendepladsen. Det er de otte bedste hold, der går videre til slutspillet. Der resterer tre spillerunder.

/ritzau/