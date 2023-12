Fredag aften fik hun opkaldet. Lørdag morgen trænede hun med. Søndag eftermiddag fik hun landsholdsdebut. Og en VM-bronzemedalje.

Team Esbjergs Kaja Kamp glemmer næppe det sidste halvandet døgn. Som erstatning for Kathrine Heindahl blev hun kastet for løverne.

»Det har været vanvittige 36 timer! Det er sindssygt at stå her,« siger hun med et kæmpe smil, efter Danmark besejrede Sverige 28-27 i bronzekampen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fredag aften ringede Jesper Jensen med klar besked: Kom til Herning!

»Jeg skulle lige få pakket tasken og skulle lige hente nogle sko i klubben og bare afsted, da han ringede. Jeg blev faktisk overrasket, fordi det kom så sent. Jeg er sindssygt glad for, at han troede, jeg kunne løse opgaven,« siger hun.

Men selvom det er hendes landsholdsdebut, så har hun allerede en medalje med Danmark. For hun fik en EM-sølvmedalje sidste år i Slovenien, hvor hun aldrig kom i aktion på grund af coronasmitte.

»To medaljer og én kamp, det er da en ret god statistik, som ikke ret mange kan prale af,« griner hun.

Hun kom til midt i den kæmpe skuffelse efter nederlaget i VM-semifinalen til Norge.

»Det har været specielt. De spillede en mega god kamp mod Norge. De var mega kede af det, men jeg var jo ikke nede, så jeg skulle prøve at komme med noget andet. Jeg prøvede at være der for dem, og så fyldte jeg ikke så meget lørdag,« siger hun og lover én ting:

Der skal festes.

»Der er tændt godt op for musikken, nu mangler vi bare nogle våde varer,« siger Kaja Kamp.

To medaljer og én landskamp.