Mathilde Hylleberg skal foreløbig blive i Frankrig, selv om hun ikke er en del af den danske kamptrup.

Hun var den store overraskelse i Klavs Bruun Jørgensens oprindelige EM-trup, men det er ikke sikkert, at Mathilde Hylleberg kommer i aktion i slutrunden i Frankrig.

Fløjtalentet fra TTH Holstebro trak nemlig sorteper, da landstræneren skulle sortere en spiller fra efter Stine Jørgensens klarmelding.

Dermed må Hylleberg tage plads på tribunen til fredagens premierekamp mod Sverige og muligvis også til de efterfølgende kampe. Foreløbig bliver hun i hvert fald i EM-lejren i Nantes.

- Som udgangspunkt skal jeg blive hernede. Kommer der en skade eller noget, er jeg klar til at træde ind, siger Mathilde Hylleberg.

Hun afviser at være skuffet over landstrænerens beslutning. For få uger siden havde hun slet ikke regnet med at være en del af den 28 mand store bruttotrup.

- Det var en overraskelse for mig. Jeg havde ikke fået noget fingerpeg om, at de holdt øje med mig. Da det så kom frem, at jeg var tæt på EM, var det sindssygt fedt.

- Alene det, at jeg er hernede nu, er en kæmpe bonus for mig. Det havde selvfølgelig været fedt at spille, men jeg tager det bare som en oplevelse. Jeg er jo helt ny i det her, så jeg suger til mig, siger Mathilde Hylleberg.

Den 19-årige TTH-spiller har i sine ungdomsår og første seniortid vekslet mellem at spille back og fløj. Først fra starten af denne sæson er hun blevet placeret fast på højre fløj, og siden er det gået stærkt.

Torsdag i sidste uge spillede hun sin første kamp på A-landsholdet, da Danmark mødte Frankrig i Møbelringen Cup.

