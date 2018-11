Odense Håndbold var chanceløse, da holdet søndag tabte 26-41 til franske Metz i Champions League.

Der var klasseforskel, da Odense Håndbold søndag mødte franske Metz på udebane i Champions League.

Jan Pytlicks hold fik ikke et ben til jorden og tabte med hele 26-41 i en kamp, det danske hold formentlig hurtigt vil forsøge at slette fra hukommelsen.

Fynboerne var inden søndagens kamp sikre på at avancere i den europæiske turnering.

En sejr ville dog have givet det danske hold flere point med videre til det næste gruppespil i turneringen. Med nederlaget må odenseanerne nøjes med kun at have et enkelt point på forhånd, når der efter nytår igen skal spilles Champions League.

Odense havde det svært fra starten af søndagens kamp. Metz havde scoret tre gange, inden danskerne fik bolden i mål første gang.

Det gjorde dog ikke det store indtryk på franskmændene, der fortsatte med at kontrollere kampen og langsomt udbyggede deres føring, der midtvejs i første halvleg lød på hele 12-4.

Ved pausen var der ni mål mellem de to hold ved stillingen 21-12 i fransk favør.

Turen i omklædningsrummet hjalp ikke det danske hold, der uden held forsøgte at finde det gode spil frem.

Ti minutter inde i anden halvleg var Metz foran med 12 mål, og der skulle et mindre mirakel til, hvis Odense skulle forlade Frankrig med point.

Miraklet udeblev, og danskerne blev sendt hjem med et stort nederlag.

/ritzau/