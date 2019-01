Frankrig måtte på hårdt arbejde, da Brasilien fredag blev besejret i begge holds første kamp ved VM.

De forsvarende verdensmestre i herrehåndbold, Frankrig, måtte kæmpe for sejren, da holdet fredag spillede sin første kamp ved VM.

Her blev Brasilien besejret med cifrene 24-22.

Brasilianerne formåede at opbygge og holde en smal føring i kampens indledning, men måtte som pausen nærmede sig give efter for de franske favoritter, der gik i omklædningsrummet foran 16-13.

Men Brasilien lagde sig ikke ned og kæmpede videre i anden halvleg.

Med cirka ti minutter tilbage stod der 21-21, og Frankrig, som er taget til VM uden superstjernen Nikola Karabatic, der er skadet, måtte således arbejde hårdt for at tage sejren.

I Danmarks gruppe kom de norske viceverdensmestre også godt fra land med en sejr over Tunesien på 34-24 i Jyske Bank Boxen i Herning.

Nordmændene var foran med 18-13 ved pausen, og der var aldrig rigtig tvivl om kampens udfald.

Tidligere fredag vandt Østrig med 29-22 over Saudi-Arabien i samme gruppe.

De forsvarende europamestre fra Spanien indledte også VM med en sejr fredag. Her blev Bahrain sikkert slået med 33-23.

Spanierne var foran med fem mål efter de første 30 minutter.

Sverige vandt fredag også i den første kamp ved verdensmesterskaberne.

I Royal Arena i København blev Egypten med nød og næppe besejret med cifrene 27-24. Først til allersidst trak svenskerne fra.

Tidligere fredag tog Angola en imponerende sejr over Qatar i samme gruppe, som Sverige er i. Angola var bagud med et enkelt mål med et halvt minut tilbage, men formåede alligevel at vinde 24-23 efter to lynscoringer.

/ritzau/