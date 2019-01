Frankrigs håndboldherrer ser ud til at ende som nummer to i sin mellemrundegruppe efter nederlag til Kroatien.

Frankrigs herrelandshold i håndbold tabte onsdag dets sidste kamp i mellemrunden ved VM.

Her blev det til et nederlag til Kroatien med cifrene 20-23.

Franskmændene var dog allerede inden kampen sikre på at gå videre til semifinalerne fra mellemrundegruppe 1 sammen med Tyskland.

Men Frankrig kunne med en sejr i hvert fald for en stund lægge sig op på førstepladsen i gruppen, hvilket vil betyde, at holdet skal møde nummer to fra den anden mellemrundegruppe i semifinalen.

Det franske nederlag betyder, at Tyskland, der senere onsdag møder Spanien, skal tabe med ni mål til spanierne for ikke at gå videre som nummer et fra gruppen.

Dermed ser det ud til, at Frankrig skal møde nummer et fra Danmarks mellemrundegruppe. Det er endnu uvist, hvem der går videre fra den.

Kroatien kunne inden kampen mod Frankrig ikke nå at spille sig til en plads i semifinalerne. Men en sejr ville give dem en god mulighed for at komme til at spille om femtepladsen ved VM.

Kroaterne var derfor stadig motiveret til at vinde.

De to hold fulgtes ad i det meste af kampen. Ved pausen stod der 11-11, men midt i anden halvleg begyndte Kroatien så småt begyndte at trække fra.

Det fik Frankrig til at gå lidt ned i gear for at spare kræfter til semifinalerne, og det virkede da heller ikke som om, at franskmændene ærgrede sig ret meget over at gå glip af en eventuel førsteplads i gruppen.

Tysklands kamp mod Spanien fløjtes i gang klokken 20.30.

