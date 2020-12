Hvis Danmark slår Rusland tirsdag, venter Norge i semifinalen. Det står klart efter fransk sejr over Sverige.

Norge havde allerede inden tirsdagens sidste mellemrundekampe ved EM i kvindehåndbold sikret sig førstepladsen i mellemrundegruppe 2.

Da Frankrig på en stærk anden halvleg tirsdag slog Sverige med 31-25 i Danmarks gruppe, ligger det derfor fast, at såfremt danskerne nedlægger Rusland og når semifinalen, bliver det til et møde med de norske EM-favoritter.

Havde svenskerne slået Frankrig, kunne Danmark med en sejr have taget førstepladsen i gruppen og fået en noget mere overkommelig semifinale mod overraskelsen Kroatien.

For svenskerne betød nederlaget, at det var holdets dårligste EM-slutrunden i 16 år, da mesterskabet i Danmark resulterer i en svensk 11.-plads.

Samtidig var kampen også landsholdsfarvel for den tidligere Viborg-stjerne Isabelle Gulldén. Efter 15 slutrunder, to EM-medaljer og mere end 200 landskampe vil hun fremover kun koncentrere sig om klubkarrieren.

De to hold var helt jævnbyrdige fra start, og en smule overraskende formåede svenskerne virkelig at give det stærke franske forsvar problemer.

Især indspillene til stregen havde Sverige stor succes med. Det gav flere straffekast og scoringer.

Sverige førte med tre mål langt inde i første halvleg, men et par fejl gav Frankrig en vej tilbage i kampen.

To franske scoringer i halvlegens sidste minut gjorde, at holdene gik til pause med 14-14.

Den formøblede føring havde tilsyneladende ramt svenskerne på selvtilliden. Fra anden halvlegs start var den skarphed, holdet havde i de første 30 minutter, væk.

Franskmændene scorede tre mål på stribe til 17-14, og derfra var Sverige aldrig tættere på end to måls afstand.

Mod slutningen af kampen lavede svenskerne flere tekniske fejl, som franskmændene slog kontra på.

Det gav til sidst en sejr på seks mål til de forsvarende europamestre.

Hverken Spanien eller Montenegro havde noget at spille for, da de to hold tørnede sammen tidligere tirsdag i sidste spillerunde af mellemrunden.

Med en 17-11-føring ved pausen var Spanien godt på vej mod sejren og fjerdepladsen i gruppen. En stærk montenegrinsk anden halvleg sørgede dog for pointdeling med 26-26. Dermed bliver Montenegro nummer fire i gruppen.

/ritzau/