Der er drama i kulissen ved dette års EM i håndbold for kvinder.

For som arrangør har Danmark fået lov til at spille sine kampe i mellemrunden fredag, søndag og tirsdag, mens Frankrig spiller både torsdag og fredag – altså to dage i træk.

Og det gør den franske landsholdstræner, Olivier Krumbholz, rasende:

»Jeg forstår ikke, det er på den måde. Jeg forstår simpelthen ikke det her program. Undskyld, men ifølge mig er det ikke det rigtige,« siger den franske landstræner på pressemødet efter mandagens kamp, hvor Frankrig besejrede Danmark med 23-20.

Danmarks mellemrunde 10/12 kl. 18.15: Montenegro - Rusland

10/12 kl. 20.30: Frankrig - Spanien

11/12 kl. 18.15: Frankrig - Rusland

11/12 kl. 20.30: Danmark - Sverige

13/12 kl. 18.15: Montenegro - Sverige

13/12 kl. 20.30: Danmark - Spanien

15/12 kl. 16.00: Montenegro - Spanien

15/12 kl. 18.15: Frankrig - Sverige

15/12 kl. 20.30: Danmark - Rusland

Kampprogrammet er blevet tilrettelagt, som det er, fordi Danmark og Norge står som arrangører. Inden slutrunden blev det afgjort, at de to værtsnationer skulle spille eventuelle kampe i mellemrunden fredag, søndag og tirsdag. Det var for at tage hensyn til billetsalget inden slutrunden.

Men på grund af coronakrisen er det ikke muligt at købe billetter til kampen, og det gør den franske landstræner vred, at kampprogrammet så ikke er blevet lavet om:

»Ændrede de programmet? Det er helt vanvittigt. Det er en skandale. En total skandale. Det er virkelig en skam.«

»Vi havde en stor motivation inden denne kamp, fordi vi ville få to point mere med over, men også fordi vi ville få et bedre kampprogram ved at bliver nummer et.«

»Og jeg forstår ikke, vi har det her kampprogram. Jeg ved ikke, om det er på grund af TV, men det er så hårdt at spille to kampe på to dage. Jeg er ikke glad,« lyder det afsluttende fra landstræneren.