Norge klarer sig videre fra mellemrunden ved VM i håndbold med hjælp fra Frankrig, der slog Portugal.

Norge bevægede sig på randen til exit ved VM i håndbold, men forhåndsfavoritten klarede sig søndag videre til kvartfinalerne på onsdag.

Norge vandt selv med 35-33 over Island tidligt søndag aften, men behøvede stadig hjælp fra Frankrig for at gå videre senere på aftenen.

Frankrig, der ellers ikke behøvede at vinde for at gå videre, hjalp Norge ved at slå Portugal med 32-23.

Dermed vinder Frankrig mellemrundegruppe 3 med maksimale ti point foran Norge med otte point på andenpladsen. Portugal trak det korte strå med seks point som nummer tre.

På forhånd var der sat spørgsmålstegn ved Frankrigs motivation til kampen, men den lod til at være i top.

Efter en lige start fik Frankrig overtaget. 2-3 blev til 6-3, og ved 11-7 førte Frankrig første gang med fire mål.

Det var også afstanden ved pausen, hvor Frankrig var i front med 16-12.

I anden halvleg fortsatte Frankrig med at køre på, og spændingen blev elimineret, da føringen voksede fra 19-16 til 26-17.

Norge havde altså ikke sin skæbne i egne hænder, da holdet gik ind til sin sidste kamp i mellemrunden mod Island.

Island kom bedst i gang med en føring på 4-2, men Norge slog godt igen og førte flere gange med tre mål, inden stillingen ved pausen var helt lige, 18-18.

I anden halvleg fandt Norge et højere gear og trak stille og roligt fra. Med ti minutter tilbage lød den norske føring 31-26.

Men Island gav ikke op. Tre minutter senere havde Island reduceret til 29-31, og Norge tog timeout. Island kom dog også på 30-31, før Norge brød sin scoringspause.

Island brændte en chance, der kunne have ført til 32-32, men i stedet gav Sander Sagosen Norge ny luft med målet til 33-31, da der netop var taget hul på de sidste tre minutter.

Sagosen eliminerede også den sidste rest af spænding ved at score på et straffekast til 34-31.

/ritzau/