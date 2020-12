Kroatien blev kørt midt over af et skarpt fransk hold i den første semifinale ved EM i kvindehåndbold.

De kroatiske håndboldkvinder har været den helt store overraskelse ved det igangværende EM i kvindehåndbold, hvor holdet sensationelt spillede sig i semifinalen.

Men her stoppede festen også. Brat. Frankrigs forsvarende europamestre var en alt for stor mundfuld og pryglede kroaterne med 30-19 efter hele 15-5 ved pausen.

Dermed bliver det Frankrig, som venter på Danmark eller Norge i søndagens EM-finale i Jyske Bank Boxen i Herning. Et fransk hold, som ikke brugte meget energi i fredagens semifinale.

Kroatien fik ellers en fin indledning på semifinalen fredag, hvor holdet kom foran 3-2. Herfra gik det dog helt i stå.

Frankrigs forsvarsmur blev tætnet fuldstændig, og de kroatiske begrænsninger mod et offensivt og dygtigt forsvar blev udstillet i voldsom grad.

I 11 minutter scorede Kroatien ikke, og den franske kontramaskine rullede sig ud. Det blev til otte franske scoringer på stribe. 11-3, og kampen var reelt afgjort, inden der var spillet 20 minutter.

Det lykkedes Kroatien at dæmpe europamestrenes scoringsfrekvens lidt, men da man samtidig kun selv scorede to mål i halvlegens sidste 12 minutter, hjalp det ikke meget.

Ti måls forskel ved pausen, og det sidste 30 minutter var ren formalitet.

Kroaterne viste en fin mentalitet fra start af anden halvleg, mens Frankrig lige skulle genfinde motivationen.

Forskellen kom ned på syv mål relativt hurtigt efter pausen, men de franske kvinder fik hurtigt sat stopklodsen ned.

Med et kvarters tid tilbage havde Frankrig igen åbnet et hul på ti mål ved 23-13.

På autopilot og uden at anstrenge sig kørte europamestrene en finalebillet i hus og får søndag muligheden for at forsvare titlen fra 2018.

/ritzau/