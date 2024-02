Den polske storklub Kielce suspenderer den franske EM-guldvinder Benoit Kounkoud, som er anklaget for forsøg på voldtægt.

»Benoit Kounkoud kommer ikke til at repræsentere klubben i vores holds farver, indtil sagen er afklaret af de franske myndigheder,« skriver Kielce på klubbens hjemmeside.

Benoit Kounkoud var med i truppen, der sikrede guld ved håndbold-EM med en finalesejr over Danmark. Tirsdag morgen blev Kounkoud anholdt og anklaget for forsøg på voldtægt.

Han er blevet anklaget af en 21-årig kvinde. Hun har forklaret, at episoden udspillede sig på en natklub i Paris, hvor den berusede Kounkoud angiveligt skulle have forsøgt at voldtage hende natten til tirsdag.

Den 26-årige højrefløj blev tilbageholdt af en sikkerhedsvagt, inden politiet ankom.

Onsdag blev Benoit Kounkoud løsladt, men efterforskningen fortsætter. Anklagerne i Paris arbejder på at samle flere vidneberetninger i sagen.

Det Franske Håndboldforbund FFHandball vil ikke kommentere den konkrete sag.

Men forbundet oplyser til AFP, at man er bekendt med, at fløjspilleren har været i myndighedernes varetægt.

»FFHandball vil bekæmpe alle former for vold og gentager, at vi kraftigt fordømmer sådanne handlinger, såfremt de bliver bevist.«

»FFHandball står altid på samme side som ofrene for vold, lyder det blandt andet fra forbundet.«

Benoit Kounkoud spillede fem kampe under EM, men højrefløjen kom ikke på banen i semifinalen mod Sverige eller i søndagens finale mod Danmark.

Europamesteren har ikke selv ytret sig i sagen.