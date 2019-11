Kentin Mahé skal opereres i knæet og vil efter eget udsagn være ude i fire måneder. Dermed går han glip af EM.

Med 44 mål blev Kentin Mahé Frankrigs topscorer ved VM, der i begyndelsen af 2019 blev afholdt i Danmark og Tyskland.

Men når EM afvikles i januar 2020, må Frankrig undvære sin topscorer, der til daglig spiller i ungarske Veszprém, hvor danske Rasmus Lauge også er i truppen.

Kentin Mahé skriver på Instagram, at han skal opereres i knæet og er ude i fire måneder.

- Desværre er det uundgåeligt. Efter samtaler med lægerne i Veszprém og på landsholdet står det klart, at jeg skal opereres i mit venstre knæ i Paris næste onsdag.

- Jeg vil være ude i omkring fire måneder, Men jeg kan love jer, at jeg vil gøre alt for at komme bedre og stærkere tilbage, skriver Mahé på Instagram.

28-årige Mahé var med til at vinde VM i 2015 og 2017 med Frankrig. Ved OL i Rio de Janeiro i 2016 var han en del af det franske mandskab, der tabte finalen til Danmark og måtte nøjes med sølv.

Franskmanden har spillet det meste af sin karriere i Tyskland, men i sommeren 2018 skiftede han Flensburg-Handewitt ud med Veszprém.

EM i håndbold begynder 9. januar. Finalen spilles 26. januar.

/ritzau/