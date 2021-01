Frankrig er tæt på kvartfinalerne ved håndbold-VM efter tomålssejr mod Island, som ikke længere kan nå videre.

Der var ikke så meget at være i tvivl om for de islandske håndboldherrer, da holdet fredag tørnede sammen med Frankrig i anden mellemrundekamp ved VM.

Kun en sejr ville holde liv i kvartfinaledrømmene. Det var tæt på, men Island tabte kampen med 26-28 og kan ikke længere nå blandt de sidste otte hold ved VM.

Omvendt skal Frankrig dumme sig mere end almindelig meget, hvis ikke billetten til kvartfinalen skal komme i hus.

Franskmændene kan tillade sig at tabe med seks mål i sidste kamp i gruppen mod Portugal og vil stadig gå videre.

Islændingene haltede en smule efter gennem hele første halvleg, hvor Frankrig havde et lille overtag. Det gav fransk pauseføring på 16-14.

Men i første halvdel af anden halvleg fik Island lukket godt af i defensiven. Stille og roligt blev der spist af den franske tomålsføring, og pludselig havde islændingene kurs mod sejren med en tomålsføring.

Med et kvarter igen udnyttede Frankrig et par islandske fejl og afbrændere til at komme på omgangshøjde nok engang.

Det var ret tydeligt, at antallet af fejl ville blive afgørende, i en kamp hvor fight og nerver var mere fremtrædende end smukt spil.

Fejlene lavede Island flest af i en hektisk slutfase, hvor islændingene havde store problemer med at score på åbne målchancer.

Frankrig gik ind til de sidste tre minutter med en tomålsføring, og trods flere gode muligheder til Island, var afstanden på måltavlen den samme efter 60 minutter.

/ritzau/