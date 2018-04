Et dansk håndboldlandshold uden en stribe stjerner kom som ventet på en meget svær opgave mod verdensmestrene fra Frankrig i Golden League-turneringen i Norge.

Nikolaj Jacobsens "andenkæde" tabte med 29-35 i en kamp, hvor franskmændene fysisk og defensivt var noget stærkere end de unge danskere.

Den franske træner Didier Dinart lod også nogle af sine profiler få et hvil, men han har et større udvalg af internationale klassespillere at vælge imellem end sin danske kollega.

Med udgangspunkt i et stærkt forsvar kunne franskmændene iscenesætte det ene kontrastød efter hinanden, som gav dem en solid sejr, selv om de danske spillere havde bolden i hovedparten af tiden.

Der var dog også lyspunkter på det danske fremtidshold, der startede stærkt og sluttede fornuftigt.

Højrebacken Jacob Holm var initiativrig fra start, og angrebsspillet fungerede bedst, når Holm, Mads Mensah og Niclas Kirkeløkke var på banen samtidig.

Kirkeløkke fik også vist sig frem, specielt i starten af anden halvleg hvor han smed alle hæmninger.

Mellem de danske stænger fik Kevin Møller spilletid fra start, men den kommende Barcelona-keeper havde selvsagt svært ved at gøre den store forskel i bølgen af franske kontraangreb.

Skjern-kometen Emil Nielsen kom på banen fra anden halvlegs start og fik lige så vanskelige arbejdsforhold, selv om en strafferedning trækker op.

En overgang var det danske hold truet af en afklapsning, men spillerne strammede grebet i slutfasen op slap fra kampen med hæderlige cifre.

Golden League fortsætter i weekenden, hvor Danmark lørdag møder Island, inden det gælder værtsnationen Norge i den sidste kamp dagen efter.

/ritzau/